В Минобре Алтайского края не гарантируют очный режим обучения

Третья четверть в образовательных учреждениях Алтайского края начнется в традиционном очном режиме, однако гарантировать в региональном Минобрнауки этого не могут.

Как рассказала замглавы ведомства Галина Синицына во время прямого эфира в Instagram 24 декабря, на базе Института цифровых технологий работает ситуационный центр, через который министерство наблюдает за распространением коронавируса и ОРВИ.

"По итогам второй четверти у нас всего чуть больше 1% классов периодически уходили на дистанционное обучение. В целом по краю 13-14 школ в разные моменты закрывались, из-за того что количество заболевших было больше 20%", – сказала Синицына.

По словам замминистра, такая эпидобстановка является благоприятной, однако гарантировать, что все классы с новогодних каникул выйдут в очном режиме, нельзя, хоть в Минобрнауки на это и надеются.

Напомним, что ранее замминистра образования и науки региона Лариса Терновая заявила, что с 11 января 2021 года школьники Алтайского края приступят к обучению в очном формате.

Она отметила, итоги второй четверти подтвердили правильность принятого решения об организации образовательного процесса в школах, когда им предложили четырехуровневую систему, позволяющую выбрать очный, смешанный или дистанционный формат обучения. Благодаря этому ни одна школа не попала в "красную" зону и не ушла на дополнительные или вынужденные каникулы.