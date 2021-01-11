Минздрав: Алтайский край вышел на плато по коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае вышла на плато, роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не наблюдается. Об этом на аппаратном совещании в краевом правительстве в понедельник, 11 января, заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По словам чиновника, несмотря на новогодние каникулы, диагностика (ПЦР-тестирование) не прекращалась ни на один день.

Попов напомнил, что в Алтайском крае продолжается вакцинация населения от коронавируса. В регионе уже привили 1815 человек, 332 прошли полный цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. Пока вакцину ставят только в Барнауле, Бийске и Рубцовске, однако в течение нынешней недели будут отработаны логистические схемы, согласно которым процесс начнется в центральных районных больницах.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 11 января, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 160 человек. Скончались 1678 пациентов. Выздоровели 31 575 человек.