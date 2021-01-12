Спикер АКЗС поставил прививку от коронавируса

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поставил прививку от COVID-19. Пока спикер получил первую часть вакцины.

"Полностью согласен с инфекционистами: мы сможем победить пандемию только когда создадим коллективный иммунитет. Я посчитал, будет правильно, если поставлю прививку как только начнется вакцинация, и сделал это перед новогодними праздниками. На днях буду ставить уже второй укол", – рассказал Романенко в беседе с "Политсибру".

Как уже сообщал amic.ru, в регионе, по данным на 11 января, привили 1815 человек, 332 прошли полный цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. Пока вакцину ставят только в Барнауле, Бийске и Рубцовске, однако в течение нынешней недели будут отработаны логистические схемы, согласно которым процесс начнется в центральных районных больницах.