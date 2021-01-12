Спикер АКЗС поставил прививку от коронавируса

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поставил прививку от COVID-19. Пока спикер получил первую часть вакцины.
"Полностью согласен с инфекционистами: мы сможем победить пандемию только когда создадим коллективный иммунитет. Я посчитал, будет правильно, если поставлю прививку как только начнется вакцинация, и сделал это перед новогодними праздниками. На днях буду ставить уже второй укол", – рассказал Романенко в беседе с "Политсибру".
Как уже сообщал amic.ru, в регионе, по данным на 11 января, привили 1815 человек, 332 прошли полный цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. Пока вакцину ставят только в Барнауле, Бийске и Рубцовске, однако в течение нынешней недели будут отработаны логистические схемы, согласно которым процесс начнется в центральных районных больницах.
Комментарии
Ему 61 год, значит в Алтайском крае уже можно вакцинировать 60+? Почему молчат власти? Я тоже хочу вакцинироваться, мне 64 года и мне надо работать и содержать семью.
точно
низзя Вам вакцинироваться, вы простой а там все не для таких
12.01.2021 10:59
гость
А Вы верите чиновникам? Они хоть что наговорят...
12.01.2021 11:29
- гость -
Я тоже сомневаюсь что он вакцинировался. Это для того что бы остальные ринулись толпой дружно глядя как первые лица показали пример.
Я не верю... подождем-с
Я бы поставил, доверяю вакцине, но 42 дня без выпивки не продержусь. Когда изобретут, чтоб пить можно было?
Госсспода и дамы! Не надо шуметь бачком - верхнего предела по прививке нет. Ограничения только для школьников. Пенсионерам акция - приведи Петровну и получишь две дозу сразу
Нужна вакцина что бы еще и есть не нужно было.
а почему он не на пенсии?
Вот и до местных чинуш добралась Пфайзеровская вакцина.