Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке людей при лечении коронавируса. Она может привести к летальному исходу, пишет РИА Новости.

По словам врача, у людей существует "стена абсолютного непонимания". Он напомнил, что коронавирус является ОРЗ.

"Ковид-ОРЗ – болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств. Люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с ковид-ОРЗ сами либо в своих семьях", – сказал Мясников.

По его словам, даже некоторые медики, которые заражаются коронавирусом, часто начинают путаться и пытаться угадать, какое лекарство им нужно выпить, чтобы избежать осложнений.

Ранее телеврач Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. По его словам, ранее эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, но в случае с COVID-19 у него нет уверенности в том, что все идет согласно законам природы.