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Новости

Алтайский эпидемиолог рассказала, как часто надо будет прививаться от COVID-19

, ИА "Амител"
По ее мнению, данный вопрос прояснится в течение этого года
Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

В России 18 января стартовала массовая иммунизация населения против коронавирусной инфекции, но до сих пор врачи не могут точно сказать, как долго прививки будут защищать людей от болезни. Как сообщила на пресс-конференции, посвященной старту массовой вакцинации от ковида на Алтае, главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, этот вопрос должен проясниться в течение ближайшего года.

"Я думаю, что в течение этого года мы будем иметь четкое представление о том, сколько сохраняется иммунитет. От этого и будет зависеть схема дальнейшей иммунизации – когда нужно будет делать ревакцинацию (повторную прививку, – прим. редакции)", – сказала специалист.

Напомним, что у разных прививок сроки ревакцинации сильно различаются. К примеру, прививку от дифтерии и столбняка нужно делать каждые десять лет, от клещевого энцефалита – каждые три года, от гриппа – каждый год. Производители вакцины "Спутник V", которая сейчас используется для иммунизации, заявляли, что срок ее действия – около двух лет.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в Алтайском крае делают прививки от ковида в 19 поликлиниках и больницах региона, а всего, согласно планам алтайского Минздрава, вакцинацию будут проводить в 82 организациях.

На сегодняшний день прививки поставили более 3000 жителей Алтайского края. В качестве вакцины используется отечественный препарат "Спутник V". Вводится препарат в два этапа с интервалом в 21 день. Две дозы вакцины получили 1000 человек.

О том, как и где сделать прививку, читайте здесь.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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