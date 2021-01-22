Мобильный пункт вакцинирования появился в центре Барнаула

На площади Сахарова появился мобильный пункт вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работать он будет до 29 января с 10:00 до 16:00. Прививать будут всех желающих при наличии паспорта и медицинского полиса.
Ранее amic.ru писал о том, что после объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. Главврач учреждения рассказал, каков на самом деле эффект от вакцины "Спутник V".
Комментарии
Странно, вроде писали осмотр терапевта сперва. И посидеть потом 30 минут. А теперь и на ходу, почти на пеньке
Следующий этап - снайперов с винтовками (заряженными шприцами) по городу распределить и вакцинировать принудительно особенно тех, кто категорически против!
22.01.2021 09:14
- гость -
Странно не это, странно то, что когда вся эта эпопея с вирусом началась, были закрыты все больницы и поликлиники, а в аптеках исчезли лекарства... А вся забота властей заключалась в ведении штрафов и масок!
Опять повылазили страдальцы, всё плохо. Не прививают плохо, прививают плохо.
А теперь и на ходу, почти на пеньке
С утра в новостях показали как Шварцу на ходу впилили укол через окно в машине))) не выходя из машины. Нам так сделайте.
Что то не понятно.... Раньше писали, что открывают пункты вакцинирования в трех больницах города по причине того, что вакцина должна храниться при определенной температуре, а такие условия есть только там то и там то. А теперь что? Можно, оказывается, в простом Камазе хранить?
сфотографируйте очередь из желающих)))