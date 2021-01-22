Мобильный пункт вакцинирования появился в центре Барнаула

На площади Сахарова появился мобильный пункт вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работать он будет до 29 января с 10:00 до 16:00. Прививать будут всех желающих при наличии паспорта и медицинского полиса.

Ранее amic.ru писал о том, что после объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. Главврач учреждения рассказал, каков на самом деле эффект от вакцины "Спутник V".