Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к смерти

Ученые из Бельгии и Нидерландов провели совместное исследование и выяснили, что дефицит витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.

"Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы", – подчеркнули исследователи.

Как сообщают "Известия", витамин К активирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках (выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и играет важную роль в профилактике тромбозов.

Ранее amic.ru писал о шведских ученых, которые выявили фактор, повышающий риск смерти от коронавируса. Специалисты выяснили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, называемых супрессорными клетками миелоидного происхождения. Именно их наличие может объяснять высокий риск смерти при ковиде.