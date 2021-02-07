Более 85 тысяч комплектов вакцины от коронавируса привезут в Алтайский край в феврале

85,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "Cпутник V" доставят в Алтайский края до 1 марта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в воскресенье, 7 февраля.

По данным оперштаба, на текущий момент в край поставили уже 22 102 комплекта препарата. "На 7 февраля 2021 года [в Алтайском крае, – прим. ред.] прививаются 17 572 человека, в том числе: 15 038 человек получили первую прививку; 2534 человека полностью привиты (получили две прививки)", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 февраля в Барнауле появился третий мобильный комплекс для вакцинации против COVID-19. Площадку разместили на площади Сахарова. Она работает для жителей региона по выходным.