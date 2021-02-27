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Новости

Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации

, ИА "Амител"
Их дизайн разработали студентки АлтГТУ

Минздрав Алтайского края выбрал дизайн нагрудных значков, которые планируют вручать участникам прививочной кампании от коронавируса.

Победил проект студенток АлтГТУ имени Ползунова Ангелины Распопиной и Анастасии Хомяковой.

На значке изображен коронавирус, рассеченный надвое. Картинку сопроводили лозунгом "Я привит от COVID-19! А ты?".

"Проектирование шло вне рамок учебного процесса. Включились инициативные молодые люди, – уточнили в пресс-службе университета. – С тем, чтобы выбрать лучшие эскизные проекты, был организован конкурс среди студентов, разработчиков эскизов нагрудного значка".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда переболевшим COVID-19 стоит поставить прививку. По его словам, если человек перенес вирус в первую волну в легкой форме, то к лету его иммунитет может снизиться, поэтому нужно пройти вакцинацию.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.02.2021 12:40
- гость -

Какие средства уйдут на изготовление значков?

27.02.2021 12:55
Медведь-шатун

Тавро на лоб, дешево и не потеряють....

27.02.2021 12:59
- гость -

Шутки шутками.
В Чехии за вчерашний день более 15 000 инфицированных.
В Эстонии 1200 за сутки на 1 млн населения.

27.02.2021 13:24
- гость -

К значку необходимо добавить кружку и пакет, всё с символикой.

27.02.2021 13:24
- гость -

Какие шутки. Это беда.

27.02.2021 13:27
- гость -

27.02.2021 13:24
- гость -

Правильно. Когда плёвую медицинскую задачу превращают в балаган, это беда.

27.02.2021 13:34
Обыватель

Надо Привит заменить на Привет!

27.02.2021 13:41
гость

хорошо,будем знать кто под гмо-жениться -выходить замуж запрещено

27.02.2021 13:49
- гость -

А если закодироваться на бухло, медаль дадут?

27.02.2021 14:06
- гость -


27.02.2021 12:55
Медведь-шатун

Тавро на лоб, дешево и не потеряють....

Уже сейчас ясно, что иммунитет от прививки будет около года. Так что, придется каждый год новое клеймо добавлять.

27.02.2021 14:22
- гость -

Пакман ест тебя?

27.02.2021 14:30
гость


Уже сейчас ясно, что иммунитет от прививки будет около года.

Откуда вы это берете??? Зачем организму хранить не нужные ему антитела в течении длительного времени, если организм не все время сталкивается с этим вирусом? Выработка антител происходит ТОЛЬКО при встречи организма с вирусом и вырабатывает их ровно столько, сколько НЕОБХОДИМО для подавления вируса. После этого организм перестает их вырабатывать и постепенно они исчезают. При новой встречи с вирусом, организм снова вырабатывает знакомые ему антитела. Никогда к вирусным инфекциям не вырабатываются и не хранятся антитела прозапас!!!

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