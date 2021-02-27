Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации

Минздрав Алтайского края выбрал дизайн нагрудных значков, которые планируют вручать участникам прививочной кампании от коронавируса.

Победил проект студенток АлтГТУ имени Ползунова Ангелины Распопиной и Анастасии Хомяковой.

На значке изображен коронавирус, рассеченный надвое. Картинку сопроводили лозунгом "Я привит от COVID-19! А ты?".

"Проектирование шло вне рамок учебного процесса. Включились инициативные молодые люди, – уточнили в пресс-службе университета. – С тем, чтобы выбрать лучшие эскизные проекты, был организован конкурс среди студентов, разработчиков эскизов нагрудного значка".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда переболевшим COVID-19 стоит поставить прививку. По его словам, если человек перенес вирус в первую волну в легкой форме, то к лету его иммунитет может снизиться, поэтому нужно пройти вакцинацию.