Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации

Минздрав Алтайского края выбрал дизайн нагрудных значков, которые планируют вручать участникам прививочной кампании от коронавируса.
Победил проект студенток АлтГТУ имени Ползунова Ангелины Распопиной и Анастасии Хомяковой.
На значке изображен коронавирус, рассеченный надвое. Картинку сопроводили лозунгом "Я привит от COVID-19! А ты?".
"Проектирование шло вне рамок учебного процесса. Включились инициативные молодые люди, – уточнили в пресс-службе университета. – С тем, чтобы выбрать лучшие эскизные проекты, был организован конкурс среди студентов, разработчиков эскизов нагрудного значка".
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда переболевшим COVID-19 стоит поставить прививку. По его словам, если человек перенес вирус в первую волну в легкой форме, то к лету его иммунитет может снизиться, поэтому нужно пройти вакцинацию.
Комментарии
Какие средства уйдут на изготовление значков?
Тавро на лоб, дешево и не потеряють....
Шутки шутками.
В Чехии за вчерашний день более 15 000 инфицированных.
В Эстонии 1200 за сутки на 1 млн населения.
К значку необходимо добавить кружку и пакет, всё с символикой.
Какие шутки. Это беда.
27.02.2021 13:24
- гость -
Правильно. Когда плёвую медицинскую задачу превращают в балаган, это беда.
Надо Привит заменить на Привет!
хорошо,будем знать кто под гмо-жениться -выходить замуж запрещено
А если закодироваться на бухло, медаль дадут?
27.02.2021 12:55
Медведь-шатун
Тавро на лоб, дешево и не потеряють....
Уже сейчас ясно, что иммунитет от прививки будет около года. Так что, придется каждый год новое клеймо добавлять.
Пакман ест тебя?
Уже сейчас ясно, что иммунитет от прививки будет около года.
Откуда вы это берете??? Зачем организму хранить не нужные ему антитела в течении длительного времени, если организм не все время сталкивается с этим вирусом? Выработка антител происходит ТОЛЬКО при встречи организма с вирусом и вырабатывает их ровно столько, сколько НЕОБХОДИМО для подавления вируса. После этого организм перестает их вырабатывать и постепенно они исчезают. При новой встречи с вирусом, организм снова вырабатывает знакомые ему антитела. Никогда к вирусным инфекциям не вырабатываются и не хранятся антитела прозапас!!!