Алтайским школьникам выделят новый автобус на смену сгоревшему

На смену сгоревшему школьному автобусу Целинный район получит новое транспортное средство для перевозки школьников, рассказали "Вестям" в Министерстве образования Алтайского края.

"Что касается доставки детей в школу, то у этой школы два автобуса, один из них осуществляет подвоз школьников между поселениями, второй – внутри села, – уточнила замминистра образования региона Лариса Терновая. – Поэтому будет скорректирован график, и на достаточно короткое время этот автобус будет довозить детей до школы".

По ее словам, текущей весной в район передадут новый автобус. До конца учебного года его будут использовать для перевозки школьников из Верх-Марушки.

Сгоревшая "ГАЗель" восстановлению не подлежит. Она сошла с конвейера всего семь лет назад, проходила плановый техосмотр летом 2020 года, а также предрейсовый осмотр механиком. Что послужило причиной возгорания, установят следователи.

Напомним, школьный автобус, перевозивший пятерых подростков, загорелся в Целинном районе 4 марта. Инцидент произошел на трассе между райцентром и селом Верх-Марушка, куда направлялось транспортное средство.

В салоне находились пятеро учеников 10-11 классов Целинной СОШ № 1. К счастью, никто не пострадал. Их доставили домой на другом транспорте. Правоохранители проводят проверку по факту возгорания ГАЗ-322171. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность перевозки школьников.