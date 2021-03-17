Речной вокзал в Барнауле готовят к высотной застройке

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил подготовить проект планировки и межевания участков на Речном вокзале, что позволит в дальнейшем застроить его высотными домами. Заказала проект компания "ВиСКью", которой руководит Владислав Шония (сын Нодара Шонии, руководителя ООО "Селф", которое в 2020 году купило речной вокзал у кузбасской фирмы).

Всего в проект межевания будет включено девять участков, пишет "Алтайский портал недвижимости". Самый большой (1,8 га) находится на площади Баварина, 8. По информации ЕГРН, он предназначен для строительства домов выше девяти этажей, а также коммерческих объектов. Сейчас на этой территории находится здание Речного вокзала.

Также в проект включена набережная и участки, на которых располагаются конечная общественного транспорта, бизнес-центр "Бриг", "Парус". Общая площадь земли, которую предстоит распланировать проектировщикам, составит около 60 тыс. квадратных метров. Барнаульцы смогут ознакомиться с проектом уже в начале апреля: тогда документ вынесут на общественные обсуждения.

Собственник компании "ВиСКью" комментировать amic.ru подготовку проекта межевания отказался.

Что планируют построить на Речном вокзале?

Пока застройщик не представил проект застройки Речного вокзала. Главный инженер компании "Селф" Александр Жокин ранее сообщил amic.ru, что это станет "одним из значимых проектов за Уралом", а возводить его будут в течение трёх-пяти лет.

"Там однозначно будет комплекс, но появится и жилая застройка, и нежилая. Возможно – подчёркиваю, возможно, – будут дошкольные учреждения, спортивные учреждения. Мы рассматриваем это как большой комплекс, мини-город. Жилая часть и нежилая будут связаны переходами, также можно будет перемещаться между блок-секциями, не выходя на улицу. Однозначно это будет высотное строительство", – сообщил Александр Жокин.

Руководитель "Селфа" Нодар Шония в "Переговорке" на amic.ru добавил: ЖК будет "воздушным", не будет загораживать вид на проспект Ленина, а здание речпорта сносить не планируют.

"Идея архитектора и мои мысли таковы: там не будет какой-то "стены", если там что-то появится, оно будет воздушным. Надо подходить к застройке, осторожно, аккуратно, учитывать интересы и горожан, и собственников", – отметил он.