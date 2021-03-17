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Новости

Речной вокзал в Барнауле готовят к высотной застройке

, ИА "Амител"
План застройки вокзала покажут через несколько недель
Вид на Речной вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Вид на Речной вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил подготовить проект планировки и межевания участков на Речном вокзале, что позволит в дальнейшем застроить его высотными домами. Заказала проект компания "ВиСКью", которой руководит Владислав Шония (сын Нодара Шонии, руководителя ООО "Селф", которое в 2020 году купило речной вокзал у кузбасской фирмы).

Всего в проект межевания будет включено девять участков, пишет "Алтайский портал недвижимости". Самый большой (1,8 га) находится на площади Баварина, 8. По информации ЕГРН, он предназначен для строительства домов выше девяти этажей, а также коммерческих объектов. Сейчас на этой территории находится здание Речного вокзала.

Также в проект включена набережная и участки, на которых располагаются конечная общественного транспорта, бизнес-центр "Бриг", "Парус". Общая площадь земли, которую предстоит распланировать проектировщикам, составит около 60 тыс. квадратных метров. Барнаульцы смогут ознакомиться с проектом уже в начале апреля: тогда документ вынесут на общественные обсуждения. 

Собственник компании "ВиСКью" комментировать amic.ru подготовку проекта межевания отказался.

Что планируют построить на Речном вокзале?

Пока застройщик не представил проект застройки Речного вокзала. Главный инженер компании "Селф" Александр Жокин ранее сообщил amic.ru, что это станет "одним из значимых проектов за Уралом", а возводить его будут в течение трёх-пяти лет.

"Там однозначно будет комплекс, но появится и жилая застройка, и нежилая. Возможно – подчёркиваю, возможно, – будут дошкольные учреждения, спортивные учреждения. Мы рассматриваем это как большой комплекс, мини-город. Жилая часть и нежилая будут связаны переходами, также можно будет перемещаться между блок-секциями, не выходя на улицу. Однозначно это будет высотное строительство", – сообщил Александр Жокин.

Руководитель "Селфа" Нодар Шония в "Переговорке" на amic.ru добавил: ЖК будет "воздушным", не будет загораживать вид на проспект Ленина, а здание речпорта сносить не планируют.

"Идея архитектора и мои мысли таковы: там не будет какой-то "стены", если там что-то появится, оно будет воздушным. Надо подходить к застройке, осторожно, аккуратно, учитывать интересы и горожан, и собственников", – отметил он.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.03.2021 08:01
АБОРИГЕН

Даже в этих скупых словах "главного инженера" чувствует не дюжий потенциал маразма и бреда.

17.03.2021 08:14
- гость -

Где Шония со своим Селфом, там победа над городом и краем. Умный мужик, знает куда и кому заносить. Вот до него нельзя было строить и не согласовывали, а тут пожалуйста. Взять хотя бы его Столичный на площади-убил центр города своей "воздушностью".

17.03.2021 08:26
- гость -

Мэр пропил речпорт.

17.03.2021 08:30
Человек

Вот ведь гады !

17.03.2021 08:30
- гость -

Как бы не было вклад в развитие и благоустройство города внесли строители. Развалины памятников 19 века молодое поколение не интересуют. Район Дружный замечательная школа,детский сад,спортивный комплекс,детские площадки.

17.03.2021 08:31
Гость

Попрощайться с набережной можно по ходу

17.03.2021 08:36
- гость -

Решение как с Локомотивом - ради денег идут на любые поступки...

17.03.2021 08:36
- гость -

Речьной вокзал продали давным давно и правильно сделали .Выше по течению отличное место для прогулок. На противоположной стороне яхт клуб .

17.03.2021 08:36
- гость -

Прощай, Речной вокзал!((((((((((((((

17.03.2021 08:37
- гость -

А вместо речпорта оборудуют небольшой причал откуда грести будут.

17.03.2021 08:40
- гость -

0836.Уже не помню когда и сколько десятков лет назад стадион работал.

17.03.2021 08:49
Строитель

Преступное решение. Уничтожить лицо города. Я не за старый речной вокзал, но город, стоящий на великой реке должен иметь с ней видимую связь. Посмотрите на Омск, Томск, Новосибирск.

17.03.2021 08:52
Отчаянная

"...Барнаульцы смогут ознакомиться с проектом уже в начале апреля: тогда документ вынесут на общественные обсуждения..."

Для вида эти общественные обсуждения. Все уже решено и продано. Барнаульцы заранее против любой высотной застройки на этой территории, но мнение жителей никто не собирается учитывать.

17.03.2021 08:53
Митенька ржевский

Нодар забыл мудрую мысль: " У гроба карманов нет"... Он уже заслужил вечное проклятье при жизни, и потом вспоминать его будут (недолго, пока эти городушки не развалятся) исключительно плохим словом, а вместе с ним и самого мера в истории города на букву "Б".

17.03.2021 08:55
лихоманкин

И когда подавятся деньгами?
Почему не куролесит у себя на родине в Абхазии? Там же тепло и море рядом!
Нет, в холодную Сибирь залез, русских мужиков эксплуатировать видно проще!

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