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Новости

Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков

, ИА "Амител"
По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, средняя зарплата у врачей составляет 58 тысяч рублей
Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на то, что Алтайский край имеет неплохую по среднероссийским показателям укомплектованность медицинским персоналом, в регионе наблюдается существенный дефицит медиков: не хватает более 2,5 тысячи специалистов. И это при том, что средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей, заявил глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.

На заседании регионального правительства, которое прошло 7 апреля, министр подчеркнул, что стимулирующие выплаты алтайским медикам в прошлом году позволили увеличить темпы роста зарплат врачей, а также среднего и младшего медперсонала.

"Средняя зарплата по отрасли по врачам составила 58 тысяч рублей, по среднему персоналу – 32 443 рубля, и младший медперсонал – 29 741 рубль. Стимулирующие выплаты получили более 17 тысяч медработников", – сказал Попов.

Решать проблему дефицита медиков в крае собираются с помощью организации целевого обучения в АГМУ. В этом году медуниверситет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в прошлом.

В марте Дмитрий Попов уже обращал внимание на острую нехватку врачей в Алтайском крае. Тогда чиновник отмечал, что сейчас в приоритете властей пополнить амбулаторно-поликлиническое звено. Однако решить проблему за год-два не получится, поскольку на подготовку одного узкого специалиста требуется до восьми лет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.04.2021 07:49
- гость -

Про зарплату 58тыс. врет

8.04.2021 07:55
гость

Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков

Государственным учреждениям, частным все хватает

8.04.2021 07:56
гость

это при том, что средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей

И не идут из частных, значит в частных 98 получают

8.04.2021 07:56
- гость -

Зарплата а 58 тыр это на 1 ставку? Или где?

8.04.2021 07:57
гость

средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей

Значит врачи на митинги не ходят, только младший медперсонал

8.04.2021 08:02
- гость -

Что за проблему устроили???
Всю лемиту которая училась на бюджете депортировать или пусть оплачивают учёбу

8.04.2021 08:06
Евгений

Так нагло врать о уровне зарплат не стыдно?
Врачи и средний медперсонал получают копейки - и с каждым "повышением" все меньше и меньше.

8.04.2021 08:06
- гость -

Он может и не врет , но они взяли и смешали врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали и обычных терапевтов хирургов и прочих специалистов , где доход выше 30-35 и не поднимался.
и опять же , выплаты за ковид скоро закончатся - ну кто будет работать в государственных больницах ? с огромной нагрузкой и мизерной зарплатой ? пенсионеры?
У меня только в этом месяце 4 знакомых врача полностью перешли в частные клиники. Кем , лет так через 5 , наш минздрав будет закрывать дыры в кадровом составе - ума не приложу.

8.04.2021 08:10
- гость -

главный менеджер в медицине, и довольно таки неудачный

8.04.2021 08:16
- гость -

Сейчас АГМУ обучает много индийцев и арабов, так что вся надежда на них, что они останутся и будут вас лечить!

8.04.2021 08:18
1

Ну про зарплату не врет - он же говорит в среднем - это как температура по больнице и кроме этого там же ковидные выплаты и это выплаты федеральные а не краевые, краевых денег только на ставку и не более все остальное это внебюджетные средства. Замалчивают и тот факт что в период "пандемии" все сидели на дистанте кроме этого сейчас готовят ординаторов на кафедре после чего они приходят абсолютными нулями в больницу, такого медика потом еще минимум год надо в больнице обучать при этом за счет больницы. Вообще складывается ощущение что в минздраве АК сидят деятели "распальцовщики" которые только и умеют административными мерами давить главврачей больниц, на публику лапочат, что помогают лечебным учреждениям, по факту "нагибают" лечебные учреждения и грозят разбирательствами при этом ни копейки не выделяют, ах да у нас же КОВИД все бабки там...

8.04.2021 08:20
- гость -

супруга работает медсестрой. При карлине была зп 25-27, при министре Попове - 14-16. Прорыв!

8.04.2021 08:25
ГостЪ

Смешали главврача и терапевта и вычислили среднюю зарплату, клоуны.
А коли все так неплохо, то почему врачей нет?

8.04.2021 08:25
- гость -

Вот такой представитель жуликов и воров - может лгать, передергивать и ничего сделать население не может, таких еще и к государственным наградам их покровители представляют...

8.04.2021 08:31
- гость -

Беда в том, что в медицину пришло поколение, полностью воспитанное при ПЖиВ и привыкшее оценки, экзамены и дипломы покупать, а место после таких покупок - "отбивать".
И чем выше у таких рвачей зряплата, тем выше у них наличный тариф.
Такие, даже взяв деньги, лечить не будут, поскольку не знают как, но лишь накачают вас обезболивающим и снимающим симптомы, пока у вас есть деньги, чтобы спустить вас в морг без обычных пыток для неплатежоспособных пациентов.

Проще говоря, медицины у нас уже нет и никогда не будет.
А ведь ещё 30 лет назад была лучшая в мире!

8.04.2021 08:33
гость

врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали

Ну пока не видно. что в ближайшее время это закончится. Хорошо, если когда-нибудь закончится

8.04.2021 08:42
- гость -

8.04.2021 08:31
- гость -
Медицина есть, и специалисты есть, не врите!
Если сомневаетесь в специалисте, по почитайте отзывы о клинике и конкретно о враче!

8.04.2021 08:44
Янула

Конечно, про 58 тысяч обман! Это еще возможно со все возможными выплатами, стимулирующими, премиями и то не у всех врачей! Я врач санатория имею оклад 13 тысяч плюс 20% за заведования и 15% за высшую категорию, итого 17, 550 тысяч. Но это при условии если работать на 1 ставку, а мы практически все время работаем на 0,75 ставки! Как выживать? Ростить и учить детей и быть самой на уровне? А еще оплата ЖКХ, учебы (повышение квалификации), не дай БОГ заболеть! Вот вам и 58 тысяч. ОБМАН!

8.04.2021 08:48
- гость -

8.04.2021 08:42
- гость -

Так врет Попов, что не хватает 2500 тысячи?!

8.04.2021 08:49
- гость -

8.04.2021 07:49
- гость -
Про зарплату 58тыс. врет

И не краснеет.

8.04.2021 08:51
ЛЛП

В среднем все сытые и у всех нормальное давление!!!

8.04.2021 08:58
- гость -

почитайте отзывы о клинике и конкретно о враче!
------
Достаточно среднестатистическому пациенту временно снять боль и симптоматику, чтобы он, что назывется, на всю питерскую превозносил рвача как бога. Хотя уже превращён из пациента в постоянного клиента и обречён пожизненно ходить по рвачам, пока есть деньги.

И лишь абсолютное меньшинство понимает, что происходит в действительности, а ещё меньшее число способно само разбираться в том, чего у нас нет и уже никогда не будет, и автономно заниматься спасением своих жизней и здоровья.

8.04.2021 09:17
- гость -

Сестра работает старшей медсестрой в госбольнице.
Нагрузка сумасшедшая.
С работы не вылазит.
Работать все тяжелее, т.к. коллег все меньше, а спрашивают все больше.
Идти работать на 20 тыщ никто не хочет. Старые уходят, новые не приходят.
Большая проблема

8.04.2021 09:20
Гость

Про лучшую медицину при сов.власти не врите!

8.04.2021 10:00
- гость -

Он просто перепутал строчки. Не хватает 58000 врачей, а средняя з/п 2500 р.

8.04.2021 10:02
- гость -

Средняя зарплата министра ,тоже получится в несколько раз выше чем у мистера Попова.

Почему-то произношу его фамилию исключительно с ударением на последний солог

8.04.2021 10:02
гость

Недовольным надо вернуть Карлина А.Б. и все успокоится.

8.04.2021 10:02
- гость -

Ну была бы 58 тысяч зарплата, так и не было бы нехватки 2,5 тысяч врачей!

8.04.2021 10:05
- гость -

Работаю хирургом в госбольнице, ставка в отделении + дежурства еще на ставку = до 40 тысяч еле дотягивает. Категория высшая. Не помню чтобы когда-то была 58. Хотя, Путин обещал 2 средних зарплат по региону при работе на 1 ставку.

8.04.2021 10:42
- гость -

Не помню чтобы когда-то была 58


ну вам же перепадают кварталки,премии к дню медика,доплата за ушедшего в отпуск коллегу иногда. вот в среднем по году так и выходит.

8.04.2021 10:49
гость

сократил закрыл все пункты в селах в районах у него на это прям мания какая то еще про зарплату хоть бы не сочинял была бы достойная зарплата и не надо было бы искать 2,5 т врачей и где врачи с направлениями все по блату в городах осели и деньги никто не вернул по блату поступили по блату закончат еще и степендию получают вот такие врачи будут нас лечить




8.04.2021 10:52
гость

Да, средняя зарплата в 58 тысяч не вяжется с тем, что не хватает 2,5 тысячи врачей. Получается, что какое то из двух чисел наврано. Думаю, про зарплату

8.04.2021 11:55
- гость -

Врачей ощутимо меньше стало в поликлинике. Многие анализы и обследования тоже перестали делать, отправляют в диагностический или в "Добрый доктор".

8.04.2021 12:05
Гость

Так Вам и надо. Все ругали врачей, жалобы писали одну за другой, наперебой рассказывали, какие плохие врачи. Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.

8.04.2021 12:22
- гость -

8.04.2021 12:05
Гость
Так Вам и надо. Все ругали врачей, жалобы писали одну за другой, наперебой рассказывали, какие плохие врачи. Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.
------
Дурных врачей и надо гнать из медицины. От них вреда больше, чем пользы. А не хватает нормальных врачей, компетентных.

8.04.2021 12:25
- гость -

Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.
-------
Спасибо, посмеялся!

А если серьёзно, чай из сорников и жизнь по принципу Гиппократа "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей". Позволяет избавиться практически от всех хронических болезней и реально жить и без врачей, и без токсичной дорогущей фармы, которая не столько лечит, сколько лишь на время снимает симптомы, на всю оставшуюся короткую и мучительную жизнь садя почки, печень, сердечно-сосудистую систему.

8.04.2021 12:54
- гость -

Слишком много грамотных стало, всему виной интернет как помойка информации. Сходил к врачу, и после лезут в интернет, на форум и т.д. Информацию тоже нужно уметь извлекать, даже готовую нужно подвергать сомнению.
Обратная сторона медали куча шарлатанов, особенно частных "врачей". Я попадал на таких, их цель-вытягивание денег, к ним в основном относятся всяческие физиотерапевты.

8.04.2021 13:25
Гостья

"Решать проблему дефицита медиков в крае собираются с помощью организации целевого обучения в АГМУ. В этом году медуниверситет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в прошлом"

И они все пойдут в государственные поликлиники и больницы? на эту мизерную зарплату? да ладно...

8.04.2021 13:44
- гость -

Зарплата 58 тыр это на 1 ставку? Или где?

Это однозначно с ковидными выплатами до ноября 2020,

врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали

с ноября доплаты - на в зарплату, а социальные выплаты, в зарплату не учитываются. Значит, з/платы упали.

8.04.2021 13:45
- гость -

супруга работает медсестрой. При карлине была зп 25-27, при министре Попове - 14-16. Прорыв!

Это она что-то от вас скрывает.

8.04.2021 13:49
- гость -

ну вам же перепадают кварталки,премии к дню медика,доплата за ушедшего в отпуск коллегу иногда. вот в среднем по году так и выходит.

Нету кварталок и доплат за ушедшего в отпуск (ну, добавят 20% от ставки), а премии не 5 окладов.

8.04.2021 14:54
- гость -


8.04.2021 13:49
- гость -


лукавите вы немного


с другой стороны,смотря какие выплаты берутся в расчет. в бюджете, как правило,зарплата рядового сотрудника в разы отличается от начальства,которое,к тому же,не гнушается "подработать"- в больнице на полставки за доктора,в школе-за учителя.
отсюда и солидные суммы в среднем по отрасли

8.04.2021 15:14
- гость -

А сколько учителей не хватает Алтайскому краю?

Посмотрите,сколько пенсионеров работает в школах, которых уговаривают хоть немного поработать. А если еще посмотреть,что учителя работают не на одну ставку,то легко можно сделать выводы.

8.04.2021 15:39
- гость -

Так про это ведь ИА "Амител" в октябре 2020 года писал: "И по городу, и по краю есть недостаток и младшего, и среднего, и старшего персонала. Кадры покидают наш город, уезжают в другие регионы. Это Север, европейская часть – там больше зарплата, больше возможностей".

"За пять месяцев, что мы были закрыты, я потерял две трети штата. Было 150 человек, осталось 50. У нас огромная клиника стоит пустая. Врачей не хватает – пульмонологов, кардиологов, терапевтов, эндокринологов, лор-специалистов. Они уехали на Север, в Москву, Питер, другие города. Там плановая помощь работала. ", – рассказал amic.ru генеральный директор клиники "Пигмалион" Алексей Маликов.

Все предельно просто и ясно.

8.04.2021 15:58
гость Гвоздь

Оптимизация шагает вширь и вглубь. "ЕдРо " в ведро и на свалку.

8.04.2021 16:03
Гость

Дурных врачей и надо гнать из медицины. От них вреда больше, чем пользы. А не хватает нормальных врачей, компетентных.

——————-
Вы удивитесь, но жалобы чаще как раз на «компетентных» врачей, которые работают не на страх, а на совесть. Жалобы такого рода - врач не улыбался, не объяснял (все написано, но врач три раза не рассказал теорию), пришла с тем, что болит пятка, а врач говорил про мое давление зачем-то. Вот таких врачей, честных и ответственных, очень жаль. Их просто достали вот такие всезнающие пациенты, каждые 5 минут вспоминающие про клятву Гиппократа (которую врачи, кстати, не давали). А жуликов и дурных специалистов везде хватает. Но, как правило, пройдохе и приспособленцу плевать и на пациентов, и на их претензии. Они как сидели, так и сидят. А хорошие уходят... кто куда. Подумайте в следующий раз, прежде чем кляузничать на врача.

8.04.2021 16:32
- гость -

Ну даже если 58... Цены на продукты, бензин, жкх, да на тот же приём в частной клинике очень выросли... Если бы 58+58, тогда хорошо!

8.04.2021 16:59
- гость -

Думаю, чтобы решить проблему, нужно, чтобы зарплаты в этой сфере только начинались с 58тыс. Тогда проблем с кадрами не будет.

8.04.2021 20:57
Пионер

Сажать нужно в следующем порядке - Попов, Томенко, Костенко. Или всех сразу

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