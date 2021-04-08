Несмотря на то, что Алтайский край имеет неплохую по среднероссийским показателям укомплектованность медицинским персоналом, в регионе наблюдается существенный дефицит медиков: не хватает более 2,5 тысячи специалистов. И это при том, что средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей, заявил глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.
На заседании регионального правительства, которое прошло 7 апреля, министр подчеркнул, что стимулирующие выплаты алтайским медикам в прошлом году позволили увеличить темпы роста зарплат врачей, а также среднего и младшего медперсонала.
"Средняя зарплата по отрасли по врачам составила 58 тысяч рублей, по среднему персоналу – 32 443 рубля, и младший медперсонал – 29 741 рубль. Стимулирующие выплаты получили более 17 тысяч медработников", – сказал Попов.
Решать проблему дефицита медиков в крае собираются с помощью организации целевого обучения в АГМУ. В этом году медуниверситет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в прошлом.
В марте Дмитрий Попов уже обращал внимание на острую нехватку врачей в Алтайском крае. Тогда чиновник отмечал, что сейчас в приоритете властей пополнить амбулаторно-поликлиническое звено. Однако решить проблему за год-два не получится, поскольку на подготовку одного узкого специалиста требуется до восьми лет.
Комментарии
Про зарплату 58тыс. врет
Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков
Государственным учреждениям, частным все хватает
это при том, что средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей
И не идут из частных, значит в частных 98 получают
Зарплата а 58 тыр это на 1 ставку? Или где?
средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей
Значит врачи на митинги не ходят, только младший медперсонал
Что за проблему устроили???
Всю лемиту которая училась на бюджете депортировать или пусть оплачивают учёбу
Так нагло врать о уровне зарплат не стыдно?
Врачи и средний медперсонал получают копейки - и с каждым "повышением" все меньше и меньше.
Он может и не врет , но они взяли и смешали врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали и обычных терапевтов хирургов и прочих специалистов , где доход выше 30-35 и не поднимался.
и опять же , выплаты за ковид скоро закончатся - ну кто будет работать в государственных больницах ? с огромной нагрузкой и мизерной зарплатой ? пенсионеры?
У меня только в этом месяце 4 знакомых врача полностью перешли в частные клиники. Кем , лет так через 5 , наш минздрав будет закрывать дыры в кадровом составе - ума не приложу.
главный менеджер в медицине, и довольно таки неудачный
Сейчас АГМУ обучает много индийцев и арабов, так что вся надежда на них, что они останутся и будут вас лечить!
Ну про зарплату не врет - он же говорит в среднем - это как температура по больнице и кроме этого там же ковидные выплаты и это выплаты федеральные а не краевые, краевых денег только на ставку и не более все остальное это внебюджетные средства. Замалчивают и тот факт что в период "пандемии" все сидели на дистанте кроме этого сейчас готовят ординаторов на кафедре после чего они приходят абсолютными нулями в больницу, такого медика потом еще минимум год надо в больнице обучать при этом за счет больницы. Вообще складывается ощущение что в минздраве АК сидят деятели "распальцовщики" которые только и умеют административными мерами давить главврачей больниц, на публику лапочат, что помогают лечебным учреждениям, по факту "нагибают" лечебные учреждения и грозят разбирательствами при этом ни копейки не выделяют, ах да у нас же КОВИД все бабки там...
супруга работает медсестрой. При карлине была зп 25-27, при министре Попове - 14-16. Прорыв!
Смешали главврача и терапевта и вычислили среднюю зарплату, клоуны.
А коли все так неплохо, то почему врачей нет?
Вот такой представитель жуликов и воров - может лгать, передергивать и ничего сделать население не может, таких еще и к государственным наградам их покровители представляют...
Беда в том, что в медицину пришло поколение, полностью воспитанное при ПЖиВ и привыкшее оценки, экзамены и дипломы покупать, а место после таких покупок - "отбивать".
И чем выше у таких рвачей зряплата, тем выше у них наличный тариф.
Такие, даже взяв деньги, лечить не будут, поскольку не знают как, но лишь накачают вас обезболивающим и снимающим симптомы, пока у вас есть деньги, чтобы спустить вас в морг без обычных пыток для неплатежоспособных пациентов.
Проще говоря, медицины у нас уже нет и никогда не будет.
А ведь ещё 30 лет назад была лучшая в мире!
врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали
Ну пока не видно. что в ближайшее время это закончится. Хорошо, если когда-нибудь закончится
8.04.2021 08:31
- гость -
Медицина есть, и специалисты есть, не врите!
Если сомневаетесь в специалисте, по почитайте отзывы о клинике и конкретно о враче!
Конечно, про 58 тысяч обман! Это еще возможно со все возможными выплатами, стимулирующими, премиями и то не у всех врачей! Я врач санатория имею оклад 13 тысяч плюс 20% за заведования и 15% за высшую категорию, итого 17, 550 тысяч. Но это при условии если работать на 1 ставку, а мы практически все время работаем на 0,75 ставки! Как выживать? Ростить и учить детей и быть самой на уровне? А еще оплата ЖКХ, учебы (повышение квалификации), не дай БОГ заболеть! Вот вам и 58 тысяч. ОБМАН!
8.04.2021 08:42
- гость -
Так врет Попов, что не хватает 2500 тысячи?!
8.04.2021 07:49
- гость -
Про зарплату 58тыс. врет
И не краснеет.
В среднем все сытые и у всех нормальное давление!!!
почитайте отзывы о клинике и конкретно о враче!
------
Достаточно среднестатистическому пациенту временно снять боль и симптоматику, чтобы он, что назывется, на всю питерскую превозносил рвача как бога. Хотя уже превращён из пациента в постоянного клиента и обречён пожизненно ходить по рвачам, пока есть деньги.
И лишь абсолютное меньшинство понимает, что происходит в действительности, а ещё меньшее число способно само разбираться в том, чего у нас нет и уже никогда не будет, и автономно заниматься спасением своих жизней и здоровья.
Сестра работает старшей медсестрой в госбольнице.
Нагрузка сумасшедшая.
С работы не вылазит.
Работать все тяжелее, т.к. коллег все меньше, а спрашивают все больше.
Идти работать на 20 тыщ никто не хочет. Старые уходят, новые не приходят.
Большая проблема
Про лучшую медицину при сов.власти не врите!
Он просто перепутал строчки. Не хватает 58000 врачей, а средняя з/п 2500 р.
Средняя зарплата министра ,тоже получится в несколько раз выше чем у мистера Попова.
Почему-то произношу его фамилию исключительно с ударением на последний солог
Недовольным надо вернуть Карлина А.Б. и все успокоится.
Ну была бы 58 тысяч зарплата, так и не было бы нехватки 2,5 тысяч врачей!
Работаю хирургом в госбольнице, ставка в отделении + дежурства еще на ставку = до 40 тысяч еле дотягивает. Категория высшая. Не помню чтобы когда-то была 58. Хотя, Путин обещал 2 средних зарплат по региону при работе на 1 ставку.
Не помню чтобы когда-то была 58
ну вам же перепадают кварталки,премии к дню медика,доплата за ушедшего в отпуск коллегу иногда. вот в среднем по году так и выходит.
сократил закрыл все пункты в селах в районах у него на это прям мания какая то еще про зарплату хоть бы не сочинял была бы достойная зарплата и не надо было бы искать 2,5 т врачей и где врачи с направлениями все по блату в городах осели и деньги никто не вернул по блату поступили по блату закончат еще и степендию получают вот такие врачи будут нас лечить
Да, средняя зарплата в 58 тысяч не вяжется с тем, что не хватает 2,5 тысячи врачей. Получается, что какое то из двух чисел наврано. Думаю, про зарплату
Врачей ощутимо меньше стало в поликлинике. Многие анализы и обследования тоже перестали делать, отправляют в диагностический или в "Добрый доктор".
Так Вам и надо. Все ругали врачей, жалобы писали одну за другой, наперебой рассказывали, какие плохие врачи. Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.
8.04.2021 12:05
Гость
Так Вам и надо. Все ругали врачей, жалобы писали одну за другой, наперебой рассказывали, какие плохие врачи. Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.
------
Дурных врачей и надо гнать из медицины. От них вреда больше, чем пользы. А не хватает нормальных врачей, компетентных.
Вот теперь живите без врачей. Лечитесь осиновой корой.
-------
Спасибо, посмеялся!
А если серьёзно, чай из сорников и жизнь по принципу Гиппократа "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей". Позволяет избавиться практически от всех хронических болезней и реально жить и без врачей, и без токсичной дорогущей фармы, которая не столько лечит, сколько лишь на время снимает симптомы, на всю оставшуюся короткую и мучительную жизнь садя почки, печень, сердечно-сосудистую систему.
Слишком много грамотных стало, всему виной интернет как помойка информации. Сходил к врачу, и после лезут в интернет, на форум и т.д. Информацию тоже нужно уметь извлекать, даже готовую нужно подвергать сомнению.
Обратная сторона медали куча шарлатанов, особенно частных "врачей". Я попадал на таких, их цель-вытягивание денег, к ним в основном относятся всяческие физиотерапевты.
"Решать проблему дефицита медиков в крае собираются с помощью организации целевого обучения в АГМУ. В этом году медуниверситет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в прошлом"
И они все пойдут в государственные поликлиники и больницы? на эту мизерную зарплату? да ладно...
Зарплата 58 тыр это на 1 ставку? Или где?
Это однозначно с ковидными выплатами до ноября 2020,
врачей ковидных госпиталей , где по 200-250 тыс получали
с ноября доплаты - на в зарплату, а социальные выплаты, в зарплату не учитываются. Значит, з/платы упали.
супруга работает медсестрой. При карлине была зп 25-27, при министре Попове - 14-16. Прорыв!
Это она что-то от вас скрывает.
ну вам же перепадают кварталки,премии к дню медика,доплата за ушедшего в отпуск коллегу иногда. вот в среднем по году так и выходит.
Нету кварталок и доплат за ушедшего в отпуск (ну, добавят 20% от ставки), а премии не 5 окладов.
8.04.2021 13:49
- гость -
лукавите вы немного
с другой стороны,смотря какие выплаты берутся в расчет. в бюджете, как правило,зарплата рядового сотрудника в разы отличается от начальства,которое,к тому же,не гнушается "подработать"- в больнице на полставки за доктора,в школе-за учителя.
отсюда и солидные суммы в среднем по отрасли
А сколько учителей не хватает Алтайскому краю?
Посмотрите,сколько пенсионеров работает в школах, которых уговаривают хоть немного поработать. А если еще посмотреть,что учителя работают не на одну ставку,то легко можно сделать выводы.
Так про это ведь ИА "Амител" в октябре 2020 года писал: "И по городу, и по краю есть недостаток и младшего, и среднего, и старшего персонала. Кадры покидают наш город, уезжают в другие регионы. Это Север, европейская часть – там больше зарплата, больше возможностей".
"За пять месяцев, что мы были закрыты, я потерял две трети штата. Было 150 человек, осталось 50. У нас огромная клиника стоит пустая. Врачей не хватает – пульмонологов, кардиологов, терапевтов, эндокринологов, лор-специалистов. Они уехали на Север, в Москву, Питер, другие города. Там плановая помощь работала. ", – рассказал amic.ru генеральный директор клиники "Пигмалион" Алексей Маликов.
Все предельно просто и ясно.
Оптимизация шагает вширь и вглубь. "ЕдРо " в ведро и на свалку.
Дурных врачей и надо гнать из медицины. От них вреда больше, чем пользы. А не хватает нормальных врачей, компетентных.
——————-
Вы удивитесь, но жалобы чаще как раз на «компетентных» врачей, которые работают не на страх, а на совесть. Жалобы такого рода - врач не улыбался, не объяснял (все написано, но врач три раза не рассказал теорию), пришла с тем, что болит пятка, а врач говорил про мое давление зачем-то. Вот таких врачей, честных и ответственных, очень жаль. Их просто достали вот такие всезнающие пациенты, каждые 5 минут вспоминающие про клятву Гиппократа (которую врачи, кстати, не давали). А жуликов и дурных специалистов везде хватает. Но, как правило, пройдохе и приспособленцу плевать и на пациентов, и на их претензии. Они как сидели, так и сидят. А хорошие уходят... кто куда. Подумайте в следующий раз, прежде чем кляузничать на врача.
Ну даже если 58... Цены на продукты, бензин, жкх, да на тот же приём в частной клинике очень выросли... Если бы 58+58, тогда хорошо!
Думаю, чтобы решить проблему, нужно, чтобы зарплаты в этой сфере только начинались с 58тыс. Тогда проблем с кадрами не будет.
Сажать нужно в следующем порядке - Попов, Томенко, Костенко. Или всех сразу