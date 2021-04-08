Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков

Несмотря на то, что Алтайский край имеет неплохую по среднероссийским показателям укомплектованность медицинским персоналом, в регионе наблюдается существенный дефицит медиков: не хватает более 2,5 тысячи специалистов. И это при том, что средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тысяч рублей, заявил глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.

На заседании регионального правительства, которое прошло 7 апреля, министр подчеркнул, что стимулирующие выплаты алтайским медикам в прошлом году позволили увеличить темпы роста зарплат врачей, а также среднего и младшего медперсонала.

"Средняя зарплата по отрасли по врачам составила 58 тысяч рублей, по среднему персоналу – 32 443 рубля, и младший медперсонал – 29 741 рубль. Стимулирующие выплаты получили более 17 тысяч медработников", – сказал Попов.

Решать проблему дефицита медиков в крае собираются с помощью организации целевого обучения в АГМУ. В этом году медуниверситет должен выпустить в два раза больше врачей, чем в прошлом.

В марте Дмитрий Попов уже обращал внимание на острую нехватку врачей в Алтайском крае. Тогда чиновник отмечал, что сейчас в приоритете властей пополнить амбулаторно-поликлиническое звено. Однако решить проблему за год-два не получится, поскольку на подготовку одного узкого специалиста требуется до восьми лет.