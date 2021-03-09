Дмитрий Попов заявил об острой нехватке врачей в Алтайском крае

Вопрос дефицита медиков в Алтайском крае является одним из самых тяжелых в отрасли, заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, на сегодня регион укомплектован врачами на 73%, а средними медработниками – на 78%.

Во время онлайн-конференции 9 марта Попов сообщил, что сейчас в приоритете властей пополнить амбулаторно-поликлиническое звено. Однако решить проблему за год-два не получится, поскольку на подготовку одного узкого специалиста требуется до восьми лет, отметил министр. В связи с этим планы выхода из ситуации выглядят немного иначе.

"К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами до 81%, средними медицинскими работниками до 95%", – доложил Дмитрий Попов.

Чиновник рассказал, как в Алтайском крае решают проблему нехватки врачей. По его словам, в 2021 году власти выделили 80 мест для ординатуры. Также стали подключать к работе в медучреждениях студентов. Помимо этого, с 2019 года в регионе увеличили количество мест в медицинские колледжи и техникумы.

Ранее Дмитрий Попов рассказал, что вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае прошли уже порядка 60 тысяч человек. При этом 52% из этого числа – пожилые люди.