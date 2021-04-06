"Углём топить дешевле": почему жителям Алтайского края невыгодно проводить газ?

Ежегодно в Алтайском крае около 400 человек подают заявки на подключение газа. Но газифицируют дома в итоге единицы. Проблема в дороговизне: средняя стоимость подключения газа в дом превышает 150 тысяч рублей. И даже за такую сумму ждать голубого топлива приходится год, а то и больше. Причём даже те, кто уже газифицировал своё жильё, успели об этом пожалеть. Кто виноват в таких сумасшедших ценах и можно ли их снизить, разбирались эксперты на круглом столе по проблемам газификации.

Невыгодный газ

Чтобы провести газовый трубопровод длиной восемь метров на свой участок, бийчанин Евгений Жданов должен заплатить 250 тысяч рублей. Чтобы достать такие деньги, ему пришлось бы устроиться на вторую работу или взять кредит. Взвесив все плюсы и минусы, Евгений решил не тратиться на газ и оставить старое доброе печное отопление.

"Я посчитал все затраты на проведение газа в дом, тарифы и понял, что по старинке топить печь дровами и углём мне выгоднее, чем газификация. К тому же она особо и не окупится", – рассказал amic.ru Евгений.

Геннадий Гилёв провёл газ в свой дом 13 лет назад и сейчас жалеет об этом: мало того, что само подключение обошлось очень дорого, так и ежемесячная плата за газ год от года растёт, объясняет он: "13 лет назад газ был в два раза дешевле угля и дров. Сейчас кубометр газа стоит семь с лишним рублей. По общим затратам примерно столько же стоят и дрова с углём, а где-то, может, и ещё дешевле".

А активист ОНФ Николай Воробьёв уже год через суд пытается добиться снижения стоимости подключения. Компания "Русьэнерго" выставила счёт на сумму 144 тысячи рублей за 150 метров газопровода (и это без учёта проведения газа в дом и установки оборудования на участке). По мнению Воробьёва, цена чересчур завышена.

"Если честно, регламенты подключения к газу читаются как сказка. Но по факту я жду свой газ больше года, а цену за подключение необоснованно завышают. И проблема, как говорит сама "Русьэнерго", даже не в ценообразовании, а в том, что ценник набивает владелец газопровода – физлицо, владеющее трубой", – говорит Воробьёв.

В "Русьэнерго" предлагают или платить выставленную стоимость, или тянуть газ от другой трубы, которая расположена в километре от его дома (а это ещё дороже). Николай воспринимает эти предложения как издёвку и продолжает судиться.

Почему так дорого?

В среднем стоимость проведения газа в Алтайском крае начинается от 200 тысяч рублей. Для населения, чей ежемесячный доход варьируется в районе 15-20 тысяч рублей, это очень дорого. Несмотря на то, что доступ к газопроводам в 2021 году имеют около 15 тысяч домов в регионе, газ фактически есть всего у 16% населения, потому что газифицировать свои жилища в кредит люди не готовы.

"Это им не по карману. Даже с учётом имеющихся льгот, спецтарифов общая сумма получается слишком высокой. Особенно для жителей деревень", – подтвердил наличие проблемы начальник управления по ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

Специалисты отмечают, что в стоимость газификации входит разрешение на подключение к газопроводу, подключение с проведением трубы до дома, установка оборудования на участке. Разбираемся по пунктам.

Разрешение на подключение к основному газопроводу нужно получить у его владельца (официально он называется "основной абонент"). И нет, этот владелец не газораспределительная компания, а частное лицо (физическое или юридическое). И он может назначать цену на своё собственное усмотрение (от 5 до 150 тысяч рублей, и, как правило, чем меньше по соседству других "хозяев труб", тем цена выше – у людей не будет выбора, к кому обращаться).

Следующий шаг – само подключение к газопроводу. Цена услуги варьируется от 3,7 тысячи (если тянуть трубу придётся только по территории участка или рядом) до 49,7 тысячи рублей (если нужно тянуть от газопровода на расстоянии от 2 до 200 метров). При большем расстоянии будет удвоение стоимости.

"В эти затраты включена госпошлина. Её доля – 44%, или 22 тысячи рублей от этих 49,7 тысячи. Если её снизить, то собственник будет платить за присоединение к газопроводу значительно меньше", – сказала на круглом столе по газификации начальник отдела техприсоединения Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Ольга Сазон.

Завершающий этап – проектирование, установка и монтаж газового оборудования. Это удовольствие обходится примерно в 70-100 тысяч рублей. Каждый год цена на оборудование растёт, соответственно, увеличивается и стоимость услуги.

Кстати, подключением и установкой в Алтайском крае занимаются всего три компании: "Газпром газораспределение Барнаул" (97% всех сетей), "Русьэнерго", "Сибгаз-Эксплуатация".

Отсюда и получается, что минимальная цена проведения газа в дом – 200 тысяч рублей. Дешевле выходит редко, а вот дороже – чаще. И больше всего, считают газовщики, на удорожание подключения влияют "основные абоненты".

"Всё больше наглеют"

Те самые "основные абоненты", которые владеют большей частью газовых сетей, не контролируются законом. Поэтому зачастую именно их рандомная наценка приводит к сильному удорожанию газификации, считает Ольга Сазон.

Поскольку сеть газопроводов в крае расширяется, увеличивается и количество владельцев участков. Предполагается, что чем их будет больше, тем разрешение на подключение будет обходиться дешевле. Но в деревнях или труднодоступных районах городов и сёл, как правило, один "основной абонент" и у людей нет выбора – им приходится платить столько, сколько он запросит. Иначе газа не видать.

Глава ОНФ Сергей Войтюк выразил недовольство сложившейся ситуацией и "наглостью" владельцев газопровода и предложил внести в федеральное законодательство поправки, которые запретили бы "абонентство" физлицам, и позволили бы владеть газовыми трубами ограниченной группе компаний.

"Мы надеемся, что в ближайшее время правительством будет назначен единый федеральный или региональный оператор, и газопровод будет в одних руках, что значительно повлияет на удешевление газификации. У нас есть мысли, кто это может быть, но окончательное решение зависит не от региона, а, скорее, от федералов", – добавил начальник управления по ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

Если практика "основного абонентства" будет упразднена на федеральном уровне, это позволит взять весь трубопровод под государственный контроль и практически в два раза снизить стоимость подключения к газопроводу. А чем дешевле подключение, тем больше желающих. Чем больше желающих, тем больше денег на строительство новых сетей по всему региону.

Что хотят сделать?

Чтобы сделать газ более доступным, правительство Алтайского края продумывает меры господдержки для жителей региона, сообщил Евгений Григоренко.

"Дороговизна подключения – один из главных сдерживающих факторов газификации края. Поэтому мы увеличили соцпомощь на подключение газа с 20 до 50 тыс. рублей для незащищённых категорий населения", – сказал Григоренко.

Но чиновники понимают, что при общей стоимости проведения газа в дом 200-250 тысяч рублей субсидии 50 тысяч явно недостаточно. Поэтому правительство разрешило тратить на газификацию региональный материнский капитал (выплачивается на третьего и последующих детей в размере 57 603 рубля).

"С 1 января 2021 года на газификацию можно потратить региональный маткапитал. Помимо этого, мы планируем увеличить субсидирование газификации, включив в список претендентов на выплату не только ветеранов, но и малоимущих, и многодетных, и пенсионеров – максимальное количество незащищённых слоёв населения", – подчеркнула замминистра края по соцзащите Юлия Ковалёва.

Кроме того, начальник отдела техприсоединения краевого управления по тарифам Ольга Сазон предложила снизить сумму государственной пошлины на подключение газа (на сколько, не уточнила, – прим. редакции).

Большие планы

В ближайшие пять лет в планах "Газпрома" – проложить 600 километров газопровода на территории Алтайского края. На это они хотят потратить более 60 миллиардов рублей.

"Из этих 600 километров более 338 – межпоселковые газопроводы, около 61 – внутрипоселковые сети. Мы планируем дать возможность провести газ трём тысячам домов в 22 населённых пунктах края и 27 котельным и предприятиям", – рассказала замгендиректора по строительству и инвестициям компании "Газпром газораспределение Барнаул" Екатерина Волохова.

Частично стоимость строительства покроет бюджет Алтайского края, откуда ежегодно на газификацию выделяется 400 миллионов рублей. Однако окупаемость инвестиций состоится только тогда, когда люди начнут активно подключаться и покупать газ. В противном случае, цели за пятилетку не достичь и прокладывание газопровода превратится в долгострой.

Правительство понимает – пока не будет снижена средняя стоимость газификации, люди предпочтут печное отопление, потому что дорожающие тарифы на газ и высокая стоимость его проведения совершенно не выгодны населению. Поэтому ОНФ планирует внести свои предложения от региона на рассмотрение федеральному правительству – как раз перед проведением Госсовета с участием президента Владимира Путина по вопросам газификации.