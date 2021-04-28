Четыре случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили четыре случая заражения ковидом, общее число заболевших выросло до 16 802. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает оперштаб региона.
Диагноз подтвердили у двух жителей Горно-Алтайска и у двух жителей Майминского района.
Выздоровели ещё два пациента. За всё время в регионе коронавирусом переболели 16 502 пациента.
Новых смертей на сегодня не зафиксировали. До этого в республике скончались 259 человек с COVID-19, в том числе 227 – непосредственно от инфекции.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян о риске всплеска заболеваемости COVID-19 в стране. По её словам, серьёзная вирусная нагрузка ожидается в регионах, куда люди поедут отдыхать.
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