19 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17 044 случая заболевания. 5567 из них в городе Горно-Алтайске.

Зарегистрирован один случай ассоциированной смерти пациента с коронавирусом. В мае скончался 69-летний житель Майминского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки выздоровели 10 пациентов. По данным на 29 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 636 человек.