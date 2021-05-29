Суббота, 29 Май, 19:36

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,59
€ 89,67
18°


5053748 +9289
Обь
554см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

19 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе заразились 17 044 человека
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17 044 случая заболевания. 5567 из них в городе Горно-Алтайске.

Зарегистрирован один случай ассоциированной смерти пациента с коронавирусом. В мае скончался 69-летний житель Майминского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки выздоровели 10 пациентов. По данным на 29 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 636 человек.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
19:16
Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Алтайском крае 0
18:43
Город фонтанов. В Барнауле произошёл очередной прорыв водопровода 0
18:12
Россияне взяли рекордное количество автокредитов 0
17:47
Правительство направит в регионы более 3,4 млрд рублей на производство рапса и сои 0
17:15
19 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
16:51
Жители Алтайского края пожаловались на резкое падение закупочных цен на молоко 1
16:17
В Барнауле женщина протаранила палатку на рынке 5
15:46
Врач рассказал, как выявить лекарство-пустышку 2
15:15
Андрей Малахов в эфире шоу облил водой известного ведущего 1
14:52
Новый гибридный штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме 0
14:20
Жители алтайского села почти месяц живут без воды 1
13:55
Прокуратура и Минсоцзащиты занимаются расселением пенсионеров из приюта в Рубцовске 2
13:16
Сотрудник ДПС выстрелил мужчине в голову под Новосибирском 6
12:52
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры 0
12:20
В Барнауле рецидивист хотел заработать на угоне велосипеда, но попался полиции 0
11:54
Россиянам напомнили о длинных июньских выходных 1
11:20
Девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 1
10:45
Правила получения загранпаспортов изменят в России 0
10:10
В России могут начать наказывать за отдых с животными на пляжах 2
09:39
Россияне смогут увидеть редкое солнечное затмение 2
09:05
Быстро, удобно, просто. Алтайским детям-сиротам начнут выдавать сертификаты на жильё 1
08:30
В Роспотребнадзоре объяснили, нужно ли прививаться тем, кто уже болел коронавирусом 15
08:05
Белокуриха вошла в список лучших летних курортов 4
07:38
Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле? 6
07:00
Ты не нарушишь! Где в Барнауле установят камеры видеофиксации в 2022 году 11
06:33
Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом 23
06:01
До +23°C и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 мая 0
23:52
Такой день. Назначение главы района в Барнауле и арест замглавврача диспансера 1
23:31
Депутат Наталья Поклонская решила уйти из Госдумы 4
22:55
Лукашенко привёз Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair 15
22:26
Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребёнка 1
21:57
Спортсмены из сборной России по биатлону будут тренироваться в Белокурихе 0
21:24
Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле 6
20:49
Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и одноразовой посуды в России 3
20:10
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
19:45
Полёты в Белокуриху и Горный Алтай открыли из трёх городов Сибири 1
19:26
Мужчина получил травмы на железнодорожных путях в Алтайском крае 1
19:01
Безопасность в дороге. Как правильно путешествовать по песчаным дорогам 0
18:47
Жителя Алтайского края отправили в колонию за избиение полицейского 0
18:34
Для самых ценных. В сети "Галамарт" стартует акция, посвящённая Дню защиты детей 0
18:17
Новую систему оплаты труда медработников введут в России к 2023 году 3
18:01
Одно спокойствие. Как подготовиться к переезду и избежать трудностей с ним 0
17:53
В Барнауле единогласно приняли структуру будущей БСМП № 2 0
17:44
Экс-полицейским по делу Голунова дали от 5 до 12 лет колонии 6
17:30
Быть в тонусе и помнить о важном: почему современному человеку нужны смарт-часы 0
17:17
Водитель Lada сбил пенсионерку в Барнауле 2
17:03
Лето, солнце, лимонад: "Бочкари" открывают резиденцию в парк-отеле "Чайка" 4
16:54
Почти 200 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида 0
16:45
Вымогателей в костюмах коней задержали в Сочи 5
16:32
Алтайские единороссы рассказали, как найти свой участок на праймериз 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.