Вторник, 4 Май, 14:34

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,85
€ 90,59
13°


4831744 +0
Обь
443см +55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

В Индии фиксируют рекордное число смертей от коронавируса

, ИА "Амител"
Учёные предостерегают, что новый индийский штамм демонстрирует повышенную опасность
pixabay.com

pixabay.com

Индия продолжает бить антирекорды по количеству заболевших и погибших от коронавируса COVID-19: ежесуточные приросты заболеваемости там уже перешагнули отметку 350 тысяч человек и продолжают расти, сообщает Regnum.

Только за 2 мая в этой стране подтвердили более 368 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от вируса скончались 3417 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 218 959.

В больницах Нью-Дели нет ни одной свободной койки, а запасы кислорода катастрофически низкие. Местные врачи буквально молят о помощи Запада. Сотрудники крематориев в Дели не справляются. На помощь им пришли волонтёры и военные. 

В штатах Одиша и Харьяна объявлен тотальный локдаун. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Из дома разрешено выходить только в случае острой необходимости. Но даже дома люди стараются соблюдать дистанцию и носят маски.

Эксперты полагают, что в Индии взрывной сценарий вспышки развивается из-за возникновения нового суперштамма VUI B.1.617. Как отмечает молекулярный биолог Александр Кудрявцев, ключевые мутации этого штамма обеспечивают ему более лёгкое проникновение в клетки организма человека, а мутация Е484Q – ускользание от антител. Индийский штамм уже демонстрирует повышенную опасность.

"Надо действовать жёстко и решительно, как Китай. Индия – пример того, что может случиться, если мы не будем бдительны", – цитирует "МК" учёного.

При этом глава индийского Института сыворотки – одного из крупнейших производителей вакцин в Индии – Адар Пунавалла не исключил возникновения дефицита препарата от нового типа инфекции, как минимум до середины лета. По его словам, ежемесячный объём производства вакцин с 60-70 до 100 миллионов доз может увеличиться только к июлю, отмечает РБК.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.05.2021 13:13
- гость -

ща, любители Бали нам его притащат...

4.05.2021 13:33
- гость -

А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?

4.05.2021 13:33
- гость -

А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?

4.05.2021 13:34
- гость -

А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?

4.05.2021 13:50
- гость -

У вас с башкой все в порядке?

4.05.2021 14:11
- гость -

А Спутник V от этого штамма эффективен?

4.05.2021 14:12
АБОРИГЕН

А у вас есть граница с Индией?

4.05.2021 14:24
- гость -

В индии такая антисанитария, что такая статистика не выглядит неожиданной.
Они в ганге и умываются и моются и пьют оттуда.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:30
Барнаульская старшеклассница заняла третье место на Первенстве России по шахматам 0
14:23
Исторический особняк "Русский чай" в Барнауле обрел нового владельца 2
13:59
В Барнауле изменили схему движения на участке улицы Лазурной из-за просадки грунта 0
13:41
Три случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:20
До +30 и сильный ветер. На Алтае предупредили о высоком риске пожаров из-за погоды 0
12:55
В Индии фиксируют рекордное число смертей от коронавируса 8
12:41
Италия начала обновлять туристические визы россиян 0
12:21
Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за угрозы обрушения домов 10
11:52
Когда в Барнауле начнут отключать горячую воду? 15
11:36
В России шестилетний ребёнок сел за руль и насмерть сбил свою мать 8
11:11
Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 6
10:51
Онлайн конкурс "Мои госуслуги" стартовал в Алтайском крае 0
10:39
Человек погиб в ДТП с грузовиком в Алтайском крае 0
10:20
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
09:59
Юристы рассказали, как избежать штрафов за досрочное погашение кредита 6
09:39
Житель Алтайского края продавал несуществующие велосипеды и попался полиции 0
09:16
В Барнауле ограничили движение на участке Объездной дороги 7
08:51
Стал известен новый способ обмана россиян мошенниками 2
08:31
Копай. Греби. Худей: инфографика о том, как на даче "слепить" себе идеальную фигуру 2
08:12
Собака бывает кусачей. Алтайские зоозащитники о том, как бороться с бродячими псами 44
07:51
Десять правил жизни от Одри Хепберн: о любви, успехе и женщинах 9
07:32
Вся в бабушку: люди повторили старые фото своих родственников 8
07:09
В Госдуме назвали срок высадки первых российских космонавтов на Луну 17
06:51
Жители барнаульского посёлка решили самостоятельно заасфальтировать улицу 11
06:24
Что такое Фомина неделя и как её праздновать? 6
06:01
Небольшой дождь и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 4 мая 0
23:42
Такой день. Паводок в Алтайском крае и пробуждение ядовитых змей 0
23:10
Скончался актёр из фильма "Весна на Заречной улице" 0
22:36
Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года 3
21:33
Более 70 млн ущерба частным домам нанёс паводок в Горно-Алтайске 0
20:33
МИД: правительство России ведёт подготовку к возможному отключению SWIFT 2
19:51
Ядовитые змеи начали просыпаться в Алтайском крае 7
19:25
Ещё 8,5 тысячи человек заразились коронавирусом в России 1
18:55
Жительница Новоалтайска ограбила свою знакомую после застолья 0
18:24
Названы сроки начала выдачи электронных паспортов в России 0
17:52
В Евросоюзе назвали предположительную дату открытия границ для туристов 4
17:21
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Барнаул – Новосибирск 0
16:53
В МЧС рассказали о нестабильной паводковой ситуации в Алтайском крае 1
16:20
"Эшелонами в Сибирь!" Жириновский призвал арестовать Зюганова, Миронова и Прилепина 36
15:51
Полиция арестовала закладчика с героином в Барнауле 5
15:23
МЧС предупреждает о возможном подъёме воды в реке Обь 2
14:52
Врач-диетолог назвал безопасную "дозу" шашлыка 2
14:23
Суд приговорил инвалида из Барнаула к обязательным работам за участие в митинге 25
13:47
Уровень воды в реке Бии в районе Бийска превысил критический уровень 0
13:21
В Минцифры назвали сроки изменения правил покупки и продажи поддержанных авто 0
12:50
Жёсткое столкновение "лоб в лоб" произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 3
12:19
Эксперт назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения 5
11:44
Два человека попали под колёса автомобиля в Бийске 0
11:15
Десять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 0
10:46
18 жилых домов подтоплено паводковыми водами в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.