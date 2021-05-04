В Индии фиксируют рекордное число смертей от коронавируса

Индия продолжает бить антирекорды по количеству заболевших и погибших от коронавируса COVID-19: ежесуточные приросты заболеваемости там уже перешагнули отметку 350 тысяч человек и продолжают расти, сообщает Regnum.
Только за 2 мая в этой стране подтвердили более 368 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от вируса скончались 3417 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 218 959.
В больницах Нью-Дели нет ни одной свободной койки, а запасы кислорода катастрофически низкие. Местные врачи буквально молят о помощи Запада. Сотрудники крематориев в Дели не справляются. На помощь им пришли волонтёры и военные.
В штатах Одиша и Харьяна объявлен тотальный локдаун. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Из дома разрешено выходить только в случае острой необходимости. Но даже дома люди стараются соблюдать дистанцию и носят маски.
Эксперты полагают, что в Индии взрывной сценарий вспышки развивается из-за возникновения нового суперштамма VUI B.1.617. Как отмечает молекулярный биолог Александр Кудрявцев, ключевые мутации этого штамма обеспечивают ему более лёгкое проникновение в клетки организма человека, а мутация Е484Q – ускользание от антител. Индийский штамм уже демонстрирует повышенную опасность.
"Надо действовать жёстко и решительно, как Китай. Индия – пример того, что может случиться, если мы не будем бдительны", – цитирует "МК" учёного.
При этом глава индийского Института сыворотки – одного из крупнейших производителей вакцин в Индии – Адар Пунавалла не исключил возникновения дефицита препарата от нового типа инфекции, как минимум до середины лета. По его словам, ежемесячный объём производства вакцин с 60-70 до 100 миллионов доз может увеличиться только к июлю, отмечает РБК.
Комментарии
ща, любители Бали нам его притащат...
А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?
А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?
А у нас границы с Индией закрыты? Или желающие на перекладных всё равно туда таскаются?
У вас с башкой все в порядке?
А Спутник V от этого штамма эффективен?
А у вас есть граница с Индией?
В индии такая антисанитария, что такая статистика не выглядит неожиданной.
Они в ганге и умываются и моются и пьют оттуда.