Снова больше 100. Суточный COVID-прирост в Алтайском крае стал максимальным с 27 марта

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 109 заболевших коронавирусом, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с распространением с COVID-19. Последний раз регион достигал такого значения 27 марта, затем заболеваемость пошла на спад.
Всего в крае зарегистрировали 53 169 случаев коронавируса, 47 143 пациента выздоровели (+1 за сутки), 3366 скончались (+11).
Новые случаи распределились так: Барнаул – 59, Заринск, Смоленский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алтайский, Павловский, Советский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Калманский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 276 пациентов, из них 111 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 546 коек – в три раза больше, чем днём ранее.
Комментарии
Выздоровевших только 1 (один!!!) Что же это такое???
Вы воспринимаете в серьез эти цифры?
Правду среди бреда, "рыбок" и "полочек" не выискать.
Власть свими липовыми цифрами давно убила веру в себя.
Цитата из утренней новости: "......а в Москве поставили абсолютный рекорд за всю пандемию – 18 июня было выявлено 9056 зараженных."
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Все правильно! В Москве поднимается, а значит и у нас должно!
Если как осенью, то эту цифру можно смело умножать на 5 или даже 10, очень много неучтенных. У меня в поликлинике осенью тест тупо отказывались брать при всех симптомах, наверное чтобы статистику не портить. Типо у тебя ОРВИ, отвали, берем тольок у тех кто 65+ и с подтвержденнной пневмонией. Взяли только когда пневмония уже развилась, после проверки рентгеном, хотя наверное если бы врачи хоть немного были врачами - такого можно было не допустить. А у жены так никто и не брал, как основного контактера, так и переболела тоже, Роспотребнадзора в глаза не видели.
22.06.2021 11:39
- гость -
Вы воспринимаете в серьез эти цифры?
Правду среди бреда, "рыбок" и "полочек" не выискать.
Власть свими липовыми цифрами давно убила веру в себя.
Погадил, успокойся, иди подотрись.
А, что границы открываем дальше, вперед в отпуска за "Короной"
22.06.2021 12:00
- гость -
А, что границы открываем дальше, вперед в отпуска за "Короной"
Всё по просьбе трудящихся, многие здесь кричали, что не могут жить без пляжей Турции.
3 часа назад, источник: Газета Коммерсантъ
Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека
Как выяснил «Ъ», в правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд руб. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Также программа предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения. Эксперты отмечают, что в этом направлении у РФ есть определенные научные преимущества, однако оно серьезно недофинансировано .Источник «Ъ», близкий к Минобрнауки, рассказал, что при нем создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021−2029 годы». «Ъ» ознакомился с ее содержанием. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, следует из копии письма главы РАН Александра Сергеева президенту с рабочей версией программы.
Проработку Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, следует из письма.
Выздоровевших только 1 (один!!!) Что же это такое???
На привитых пациентов не действует обычная схема лечения, т к с вакциной она даёт другой результат, совместимость с лекарствами не изучена, вылазят побочки.
Не привитые пациенты лечатся по обычной схеме, теми же препаратами, проблем с подбором лекарств не возникает.
Поэтому сейчас так мало выздоравливающих и так много тяжёлых.
22.06.2021 12:00
- гость -
А, что границы открываем дальше, вперед в отпуска за "Короной".
А В КРАЙ СКОЛЬКО ТУРИСТОВ ПРИЕЗЖАЕТ?!
В Германии выздоровевших по 18 000 за день , у нас +1.
Может нужно что-то менять?
22.06.2021 12:12
гость
Не врать. Привитых среди больных - единицы.
22.06.2021 12:17
- гость -
Аа, это вам вчера написали и вы опять поверили?
Теперь для пужания народа можно статистику и в другую сторону рисовать. Куда флюгеру направляться укажут. А то народ что то не спешит уколы ставить.
Все больше и больше российских регионов вводят ограничения, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Не врать. Привитых среди больных - большинство
22.06.2021 12:29
- гость -
Не врать. Привитых среди больных - большинство
это ложь.
Достали уже со своим ковидом. Потому все границы и открыты, что все пугалово для дурачков чтобы прививались, а так на первом месте бизнес.
это ложь.
Масочку одень
22.06.2021 12:29
- гость -
Не свисти, это не так, привитых очень мало среди заболевших. За вранье в инете и вброс лживой информации тебя нужно на шишку натягивать.
Если цифры снижаются - это заслуга власти.
Если цифры растут - это вина граждан.
Задайте уже журналисты вопрос властям, почему даже самые элементарные меры по обработке транспорта и общественных мест не производится.
В троллейбусах и трамваях видно, что неделями даже пол не моют.
Кроме вакцинации, которую толком организовать получилось не сразу, да и то только благодаря федеральным властям. Ни чего не делают, не потому-что не получается, а просто не делают.
Журналисты кстати могли бы на это повлиять, но неудобные вопросы задавать ни кто не хочет. Проще с " барнаул22" перепечатывать ,да про собаку губера писать
Ту 12:25
Просто народ туповат, он верит во вред вышек 5G которых на территории России тупо нет, нет частот, нет лицензий, нет оборудования.
Народ верит мошенникам из якобы банков, хотя этому разводу уже десяток лет.
Народ верит в святую импортную вакцину, у которой установлена масса побочек (Астра-Зенека), но не верит простейшему и эффективному решению Спутника.
Никто из этого народа не является не то что специалистом по вакцинам, но и не может внятно свои опасения изложить. Тут уровень забитых крестьян образца позапрошлого века, которые крестились при виде самодвижущейся повозки)
22.06.2021 12:09
- гость -
3 часа назад, источник: Газета Коммерсантъ
Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека
Проработку Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, следует из письма.
Привился, на следующий день почувствовал любовь к президенту и Единой России, постоянно тянет в сотовым вышкам, обновить программу управления, готов поехать на стройки народного хозяйства))
Распространяй, не рефлексируй, могу ещё много бреда написать))
Надо уже Москву закрывать, как Ухань в свое время в Китае закрыли. Есть ощущение, что скоро и Россию для остальных стран закроют. Ведь % привитых во многих странах уже достигает 70% и выше, а у нас и до 10% не дотягивает.
Племяннику 18 лет, сдавал последний экзамен сессии в Политехе - все 4 человека в аудитории - заразились Кавид. Один парень пришел с сильным кашлем и никто его не остановил. Сделали анализ - индийский штам.
Технологии и медиа , 22 июн, 04:21
СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг микрочипов
Новая программа была разработана РАН и МГУ, ее одобрил Путин. Ученые будут развивать технологии, при которых в мозг вживляются микрокомпьютеры, позволяющие управлять внешними устройствами
Подробнее на РБК:
вброс лживой информации тебя нужно на шишку натягивать.
Тебя уже на шишку натянули, это твое место, занял и сиди, другим не предлагай.
В российском правительстве разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, пишет «Коммерсантъ».
Источник издания, близкий к Минобрнауки, рассказал, что при ведомстве создана рабочая группа для проработки новой программы под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы».
Отмечается, что документ, разработанный Российской академией наук совместно с МГУ, одобрен президентом Владимиром Путиным в марте. Работу с деталями Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.
По данным издания, на проект, который сейчас находится «в стадии начальной проработки», потребуется 54 млрд рублей.
Программа предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами при помощи сигналов мозга. В частности , планируется создание «интерфейсов «человек--техника» для управления сложными системами — самолеты, АЭС, автомобили — как непосредственно, так и удаленно», говорится в статье. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».
Ранее сообщалось, что американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно чипировала макаку и обучила ее играть в видеоигры.
Тоже нашел эту статью. На всех источниках главная новость
Скоро выборы в думу, нужно жути нагнать, все закрыть, организовать голосование на пеньках в течении 3х дней. По другому ЕР не победить.
«Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы»
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Деньги потратят, ничего не создадут.
Все более-менее ценные мозги утекают за рубеж.
22.06.2021 12:45
- гость -
Тоже нашел эту статью. На всех источниках главная новость
Ссылочку на правительственные источник, а "не нам один чиновник из правительства по секрету сообщил" РБК не источник, часто пишут по типу "ОБС" на скамейки
«Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы».
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Деньги потратят, ничего не создадут.
Все более-менее ценные мозги утекают за рубеж.
12:48
В Штатах не на пеньках голосуют, а вообще по почте) и не жужжат) Какбэ демократия)
22.06.2021 12:35 +1000! Поддержу
Сейчас на одном сайте мужики обсуждают "побочку" после вакцинации, на которую мало кто обращал внимание. Народ перестал болеть с "похмелья", мужики ржут над этим, но соглашаются.
"Народ перестал болеть с "похмелья", мужики ржут над этим, но соглашаются."
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Да ладно! Похоже на вброс, чтобы все побежали укалываться )))
Суточный прирост случаев COVID-19 в Алтайском крае стал максимальным с 27 марта
Как то это совпало с началом активной вакцинации. Какой то смешной идиотизм. У меня уже почти нет знакомых, которые или не переболели или не вакцинировались, получается идет рост заболеваемости уже переболевших и вакцинированных
Народ перестал болеть с "похмелья", мужики ржут над этим, но соглашаются.
за 2-3 часа приговариваю 0,5 бутылочку беленькой или сэмэна. никакого похмелья. не прививался. если дозу увеличить примерно до 0,7, то утром результаты вчерашнего веселья видны)))
22.06.2021 13:03
- гость -
а я нашла другую "побочку"))
у 37% мужчин старше 45 лет , привитых вакциной спутник, улучшились половые функции- сообщают сми со ссылкой на производителя вакцины.
На будущее возьму на заметку)))
22.06.2021 12:09
- гость " Источник «Ъ», близкий к Минобрнауки, рассказал,"-------------Это очень убедительно чувствуется, что интеллект зашкаливает. Отжигай дальше.
Родственница болела короной в октябре.
Сейчас снова сильно температурит, ее ломает и пропало обоняние.
Ждет результата мазка.
(хотя результативность мазков низкая, я сам болел, тест показал отсутствие вируса, но потом, спустя время, дважды с большим промежутком другой тест показывал наличие антител).
"улучшились половые функции- сообщают сми со ссылкой на производителя вакцины."
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Ога! А у женщин разглаживаются морщины )))
22.06.2021 13:19
- гость -
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Правительство разрабатывает новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы"
Я здесь читал.