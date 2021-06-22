Снова больше 100. Суточный COVID-прирост в Алтайском крае стал максимальным с 27 марта

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 109 заболевших коронавирусом, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с распространением с COVID-19. Последний раз регион достигал такого значения 27 марта, затем заболеваемость пошла на спад.

Всего в крае зарегистрировали 53 169 случаев коронавируса, 47 143 пациента выздоровели (+1 за сутки), 3366 скончались (+11).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 59, Заринск, Смоленский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алтайский, Павловский, Советский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Калманский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 276 пациентов, из них 111 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 546 коек – в три раза больше, чем днём ранее.