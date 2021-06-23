Максимальное с середины марта число случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 119 случаев COVID-19, это максимальное значение с 13 марта. Общее число заболевших в регионе выросло до 53 288. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 17, Яровое – 8, Заринск – 7, Камень-на-Оби – 5, Павловский район – 4, Рубцовск, Ключевский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Михайловский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

От осложнений, вызванных ковидом, умерло ещё 11 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 3377 смертей.

Выздоровели за сутки три пациента. Всего в регионе от коронавируса вылечились 47 146 человек.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 290 пациентов, из них 121 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 305 коек – на 241 меньше, чем днём ранее.

Напомним, что 22 июня в Алтайском крае ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает тысячу человек.