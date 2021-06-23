Максимальное с середины марта число случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 119 случаев COVID-19, это максимальное значение с 13 марта. Общее число заболевших в регионе выросло до 53 288. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 17, Яровое – 8, Заринск – 7, Камень-на-Оби – 5, Павловский район – 4, Рубцовск, Ключевский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Михайловский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
От осложнений, вызванных ковидом, умерло ещё 11 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 3377 смертей.
Выздоровели за сутки три пациента. Всего в регионе от коронавируса вылечились 47 146 человек.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 290 пациентов, из них 121 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 305 коек – на 241 меньше, чем днём ранее.
Напомним, что 22 июня в Алтайском крае ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает тысячу человек.
Комментарии
Г-н Отмашкин,вы уже достроили ковидный госпиталь?
Странно, вроде симптомы у штаммов вируса остались все те же, не добавилось тех, которыми никогда в жизни не болели и не знаем чем их лечить, лечение всегда было симптомотическое. Почему раньше за сутки выздоравливало столько же, сколько заболевало( или почти столько же) , а сейчас 1-3 человека ? Что случилось?
23.06.2021 11:47
- гость -
ответ на поверхности лежит. Прививочная кампания случилась
23.06.2021 11:55
гость
Пойдите прочь уже со своим невежеством!
Людям свойственно ругать то, что выше их понимания.
Эффект Даннинга-Крюгера
Я поражен сколько оказывается у нас в городе экспертов, и главное оппонентов кроют за невежество отборными выражениями. Что вы тут ученые в дыре забыли то?! Идите все к Малышевой и давайте свои мнения и советы наравне с ними, кандидатами наук.