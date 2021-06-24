За неделю в Алтайском крае втрое выросло число КТ-исследований, рассказала журналистам представитель регионального Минздрава Жанна Вахлова на пресс-конференции.

По её словам, идентичная динамика наблюдается и относительно обращений в службу скорой помощи от людей с симптомами ковида и ОРВИ.

Однако увеличивается и число желающих сделать прививку от коронавируса, утверждают в региональном Министерстве здравоохранения.

Так, по информации ведомства, если ранее в среднем прививку делали 2,5 тысячи жителей региона за сутки, то в последние дни этот показатель колеблется в районе 3,5-5 тысячи человек.

Напомним, по данным на 21 июня, 184 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом после того, как поставили прививку от ковида.