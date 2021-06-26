Прирост продолжается. Свыше 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 715 человек.

Скончались за прошедшие сутки девять пациентов. С начала пандемии в регионе умерло 3399 человек. Выздоровели всего 47 152 (+ 4) человека.

По состоянию на 26 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1449 человек. Количество тяжелобольных – 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

На утро 26 июня прививаются 318 837 человек, в том числе 65 566 человек получили первую прививку, 253 271 – полностью привит (получил оба компонента).

Ранее сообщалось, что в барнаульских больницах осталось 65 свободных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В городской больнице № 5, которая считается главным ковидным госпиталем Барнаула, свободных коек не осталось.