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Бийские предприниматели начали массово продавать батуты

, ИА "Амител"
В продажу поступили как отдельные аттракционы, так и целые комплексы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Бийске заметили массовую продажу батутов. Все объявления выставляют разные продавцы, отмечает "Бийский рабочий".

Небольшой батут обойдется потенциальному покупателю примерно в 60 тысяч рублей, а аттракционы покрупнее будут стоить уже от 300 тысяч.

Также в Бийске выставили на продажу целый батутный комплекс, который расположен в здании. Его продают со всем оборудованием за 1,7 млн рублей.

Напомним, что надувной батут с детьми опрокинулся возле торгового центра в Барнауле, две девочки получили серьёзные травмы. Инцидент произошёл 30 мая около 16 часов возле ТЦ "Район" (ул. Попова, 70д). Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 

Власти после происшествия организовали массовые проверки на аттракционах. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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