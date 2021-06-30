Сегодня состоится "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным

30 июня президент России Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких телеканалов ("Первый", "Россия 1", "Россия 2"", НТВ, ОТР, "Мир") и радиостанций ("Маяк", "Вести FM" и "Радио России").

Глава государства в свободном режиме будет отвечать на вопросы, которые задавали жители страны. Прием обращений будет осуществляться вплоть до окончания программы 30 июня.

Напомним, что последняя "Прямая линия" с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. Тогда президент ответил более чем на 80 вопросов, а общая продолжительность программы составила 4 часа 10 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса "Прямую линию" проводить не стали. С 2001 года это первый случай, когда программа не вышла в эфир. Тогда часть её элементов использовали во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В 2021 году линию все же решили провести, однако, без зрителей в зале. Как сообщается на сайте Кремля, Путин будет в свободном режиме отвечать на вопросы граждан. Причём в этом году, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, линия будет высокотехнологичной. Любой желающий сможет обратиться к президенту с помощью мобильного приложения.