"Мошенничество чистой воды". Путин ответил на вопрос о поддельных справках о вакцинации

Президент России Владимир Путин назвал особо опасным мошенничеством изготовление и использование поддельных справок о вакцинации против коронавируса. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии" 30 июня.

"Это мошенничество чистой воды. Есть статьи уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто чтобы правоохранительные органы эффективнее работали", – сказал глава государства.

Он отметил, что в руководстве МВД знают о такой проблеме и сейчас работает над пресечением преступлений. При этом Путина назвал подделку сертификатов особо опасным мошенничеством, поскольку оно связано со здоровьем людей.

Напомним, что с началом третьей волны коронавируса в России участились случаи продажи поддельных сертификатов о прохождении прививки от COVID-19. Купить сертификат о прививке от коронавируса предлагают на множестве интернет-сайтах, в Telegram-каналах и на форумах. При этом цена за нелегальный документ стартует от двух тысяч рублей, а изготовить его обещают всего за один день.

Как позднее сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года.