Только что началась началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В ходе программы глава государства в свободном режиме будет отвечать на вопросы жителей страны. Трансляцию общения ведут сразу несколько телеканалов ("Первый", "Россия 1", "Россия 2", НТВ, ОТР, "Мир") и радиостанций ("Маяк", "Вести FM" и "Радио России").
Напомним, последняя "Прямая линия" с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. Ее посмотрело 5,3 млн человек (рекорд у линии 2015 года — 8,3 млн зрителей). Тогда президент ответил более чем на 80 вопросов, а общая продолжительность программы составила 4 часа 10 минут.
В 2020 году "Прямую линию" из-за пандемии проводить не стали. С 2001 года это был первый случай, когда программа не вышла в эфир. Тогда часть её элементов использовали во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.
В 2021 году линию все же решили провести, но без зрителей в зале. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта программа будет высокотехнологичной. Любой желающий сможет обратиться к президенту с помощью мобильного приложения.
На текущую минуту на прямую линию с президентом поступило 1700 обращений граждан. И это число будет расти, так как в этом году обращения будут принимать до окончания общения Путина с народом.
Комментарии
все купили билеты в первый ряд???? и лапши отварите побольше.
Айда лапшу жрать.
голую лапшу?
без фрикаделек даже???
ненинада
То посылы, то прямые линии... И так 20 лет показухи!
Португалию то догоним?