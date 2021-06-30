Только что началась началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В ходе программы глава государства в свободном режиме будет отвечать на вопросы жителей страны. Трансляцию общения ведут сразу несколько телеканалов ("Первый", "Россия 1", "Россия 2", НТВ, ОТР, "Мир") и радиостанций ("Маяк", "Вести FM" и "Радио России").

Напомним, последняя "Прямая линия" с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. Ее посмотрело 5,3 млн человек (рекорд у линии 2015 года — 8,3 млн зрителей). Тогда президент ответил более чем на 80 вопросов, а общая продолжительность программы составила 4 часа 10 минут.

В 2020 году "Прямую линию" из-за пандемии проводить не стали. С 2001 года это был первый случай, когда программа не вышла в эфир. Тогда часть её элементов использовали во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В 2021 году линию все же решили провести, но без зрителей в зале. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта программа будет высокотехнологичной. Любой желающий сможет обратиться к президенту с помощью мобильного приложения.

На текущую минуту на прямую линию с президентом поступило 1700 обращений граждан. И это число будет расти, так как в этом году обращения будут принимать до окончания общения Путина с народом.