"Колобок", Толстой, Чайковский. Путин рассказал о важнейших произведениях в его жизни

Президент Владимир Путин считает роман Льва Толстого "Война и мир", Концерт № 1 Петра Чайковского и сказку "Колобок" важнейшими произведениями, которые оказали на него влияние. Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии", отвечая на блиц.

Глава государства отдельно посоветовал чиновникам обратить особое внимание не сказку, поскольку если они будут "принимать за чистую правду льстивые речи", то рискуют "быть съеденными".

Напомним, что президент России Владимир Путин в нескольких словах ответил на вопрос, что нужно делать, чтобы быть счастливым. По его словам, человеку необходимо чувствовать себя востребованным.