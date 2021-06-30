Путин ответил на вопрос о введении тотального локдауна в России

Тотального локдауна в России не планируется, однако исключать его введение нельзя. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Он отметил, что из-за жестких ограничений большое количество людей оказывается без работы, средний и небольшой разоряются, а доходы населения падают. Глава государства заметил, что остановить пандемию можно только вакцинацией, а обязательное прививание населения в некоторых регионах призвано предотвратить введение локдауна.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в России. По его словам, главы 10 регионов, которые ввели иммунизацию населения, воспользовались нормами закона об иммунной защите населения.