Путин объяснил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" жительница Липецка спросила у президента, почему бананы из Эквадора стоят дешевле моркови и других овощей из соседних регионов, а также поинтересовалась, контролирует ли кто-то цены в стране.

В ответ Путин обратил внимание, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. И это, по его словам, общемировая тенденция — продовольствие везде дорожает. При этом правительство принимает меры по сдерживанию цен, добавил он.

"Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен, заключили соглашение между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции, ввели повышенные таможенные пошлины вывозные. Так что в целом государство обращает внимание на это, хотя, может иногда не своевременно", — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему российские овощи стоят дешевле бананов из Эквадора, президент объяснил, что в прошлом году в России своей продукции не хватило из-за неурожая, и потому фрукты и овощи приходится завозить из-за границы — из Турции и Белоруссии, отметив, что на цены также влияет и логистика.

"Надеюсь, что цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю", — отметил он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" началась сегодня, 30 июня, в 12:00 по московскому времени. Трансляцию ведут сразу несколько телеканалов ("Первый", "Россия 1", "Россия 2", НТВ, ОТР, "Мир") и радиостанций ("Маяк", "Вести FM" и "Радио России").