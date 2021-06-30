Путин назвал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма провокацией

Президент России Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море очевидной провокацией. Такое заявление глава государства сделал во время "Прямой линии".

"Это провокация. Это очевидно. Чего хотели показать? Она была комплексной и приводилась не только британцами, но и американцами. Утром с одного из аэродромов с острова Крит взлетел стратегический самолет США", — рассказал он.

Российский лидер подчеркнул, что в этой провокации участвовали не только британцы, но и американцы. По его словам, было очевидно, что эсминец зашел на российскую территорию с военными целями. "Чтобы вскрыть действия наших вооруженных сил", — пояснил президент.

Путин также высказался о непризнании другими странами присоединения Крыма к России касательно инцидента с британским кораблем.

"Ну хорошо, не признавайте дальше", — сказал Путин, отметив, что даже если бы Россия потопила эсминец, "все равно трудно было бы представить, что мир встал на грань Третьей мировой войны".