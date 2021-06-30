Путин коротко ответил, что нужно для счастья

Президент России Владимир Путин в нескольких словах ответил на вопрос, что нужно делать, чтобы быть счастливым.

"Я думаю, для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать", — заявил Путин в ходе "Прямой линии" 30 июня.

Напомним, что на прошлогодней "Прямой линии", Путин по просьбе журналиста из Исландии раскрыл секрет семейного счастья.

"Что касается рецепта семейного счастья – это любовь. Но это не секрет. Это все знают и это понятие универсального характера, – подчеркнул Путин. – Оно должно лежать в основе отношений в семье. И если вы уж затронули международные отношения – и в отношениях международных".

Пресс-конференция Владимира Путина началась в 12 часов по московскому времени и продлилась 4 часа. Ни одного вопроса из Алтайского края не прозвучало.