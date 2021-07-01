Путин: после провала сборных России по хоккею и футболу нужно подумать о кадровых решениях

После поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, необходимо подумать и о кадровых решениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 30 июня.

"В спорте есть и трумфы, есть и поражения, и неудачи, но то что и сборная по хоккею у нас не отличилась, тем более и сборная по футболу – это факт, который не может остаться не отмеченным. ... В таких случаях, нужно подумать о том, что было сделано позитивного ответственными за работу сборных людьми, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить. В том числе и кадровую составляющую", – сказал глава государства.

Напомним, что в начале июня сборная России по хоккею уступила сборной Канады в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 2:1. Позднее, 22 июня, уже сборная России по футболу проиграла в мачте отборочного турнира чемпионата Европы, уступив сборной Дании со счетом 1:4.