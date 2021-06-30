Путин пообещал выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям

Семьи с шестилетними детьми получат единовременную выплату на подготовку к школе даже в том случае, если ребенок не идет в образовательное учреждение в этом году. Об этом заявил президент Владимир Путин во время "Прямой линии".

"Я считаю что, и уверен меня в правительстве услышат, нужно платить всем, в том числе и семьям, где есть шестилетние дети, даже если в этом году в школу они не пойдут", – сказал глава государства.

При этом Путин обратил внимание родителей на то, что это единоразовая выплата и потратить её стоит на приобретение вещей к школе даже в том случае, если ребенок пойдет в первый класс лишь через год.

Напомним, что 21 апреля во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил сразу о нескольких новых выплатах для семей с детьми. В частности, единовременную выплату получат все родители, чьи дети пойдут в школу в сентябре 2021 года. Причём платить будут по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Средства обещали выплатить в середине августа 2021 года. Для оформления необходимо всего лишь подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ) или на портале "Госуслуги".