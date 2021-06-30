Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам надеяться на лучшее и мечтать о хорошем. Так он ответил на вопрос о мечтах в ходе "Прямой линии" 30 июня.

Житель города Стародуб спросил у главы государства, какие его мечты уже не могут быть исполнены.

"Мне кажется, что каждый человек, все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее и это не может быть не связано с мечтой", – ответил президент.

Путин выразил уверенность, что не бывает такого состояния, в котором человеку не о чем мечтать и нельзя надеяться на лучшее. "Надо думать о хорошем и тогда это хорошее материализуется", – подчеркнул президент.