Путин: увольнять сотрудников за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно

При наличии медицинского отвода от прививки никто не имеет права требовать вакцинации от работника. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин.

С вопросом к главе государства обратился житель Москвы, жена которого работает педагогом в одной из московских школ. Он рассказал, что от его жены, которая имеет противопоказание к прививке из-за хронического заболевания, директор требует документы о прохождении иммунизации. В противном случае женщину обещают уволить.

Отвечая на вопрос Путин заявил, что увольнять сотрудников в таких случаях незаконно, как и требовать от них вакцинации.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в России. По его словам, главы 10 регионов, которые ввели иммунизацию населения, воспользовались нормами закона об иммунной защите населения.