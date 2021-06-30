Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса абсолютно безвредны

Коронавирус сам по себе не уйдет, поэтому надо прививаться, заявил президент России Владимир Путин, назвав все российские вакцины от ковида абсолютно безвредными.

"У нас все вакцины абсолютно безвредны, человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей", — сказал он во время "Прямой линии".

Во время "Прямой линии" Путин также назвал вакцину, которой привился от ковида. Глава государства отметил, что его просили не говорить этого, "чтобы не создавать конкурентные преимущества". И тем не менее президент заявил, что поставил "Спутник V".

Он отметил, что побочных эффектов после первой прививки у него не было. После второго укола слегка поднялась температура, но прошла уже к утру.