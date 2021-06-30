Путин опроверг введение налога на скот в России

Налоги на скот в России вводить не планируется. Так ответил президент России Владимир Путин на распространение фейков о появлении нового вида платежей для населения.

"Налог на голову ввести для тех, кто распространяет эти слухи", – сказал глава государства во время "Прямой линии".

Напомним, что во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" жительница Липецка спросила у президента, почему бананы из Эквадора стоят дешевле моркови и других овощей из соседних регионов, а также поинтересовалась, контролирует ли кто-то цены в России.

Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. И это, по его словам, общемировая тенденция. При этом правительство принимает меры по сдерживанию цен, добавил он.