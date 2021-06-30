Россиянам рассказали, опасна ли ревакцинация от ковида

Директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова рассказала, почему не стоит бояться проходить ревакцинацию. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, с учетом нынешней эпидемической ситуации рекомендуется повторно прививаться через шесть месяцев, поскольку содержание антител к этому времени существенно снижается.

"Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", — отметила специалист, объяснив это тем, что в жизни люди постоянно подвергаются воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета, но чаще всего даже не замечают этого.

Ранее в оперштабе Москвы рассказали, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Кроме того, для укола не требуется проходить каких-либо специальных обследований.