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Россиянам рассказали, опасна ли ревакцинация от ковида

, ИА "Амител"
С учетом нынешней эпидемической ситуации рекомендуется повторно прививаться через шесть месяцев, отметила специалист
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова рассказала, почему не стоит бояться проходить ревакцинацию. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, с учетом нынешней эпидемической ситуации рекомендуется повторно прививаться через шесть месяцев, поскольку содержание антител к этому времени существенно снижается.

"Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", — отметила специалист, объяснив это тем, что в жизни люди постоянно подвергаются воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета, но чаще всего даже не замечают этого.

Ранее в оперштабе Москвы рассказали, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Кроме того, для укола не требуется проходить каких-либо специальных обследований.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.06.2021 10:22
- гость -

Люди вы вдумайтесь, это кто директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково", и что она несет за деньги.

30.06.2021 10:27
- гость -

30.06.2021 10:22
- гость -
Люди вы вдумайтесь, это кто директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково", и что она несет за деньги.

А у неё образование какое? Как всегда, бухгалтер, экономист, менеджер широкого профиля?

30.06.2021 10:31
АБОРИГЕН

30.06.2021 10:27
- гость -
К чему эти вопросы? Есть же гугл. Врач она, педиатр и эндокринолог. Устраивает?

30.06.2021 10:31
- гость -

Делайте анализы до и после прививки, и смотрите сами, как ухудшается состояние организма.

30.06.2021 10:42
- гость -

30.06.2021 10:31
- гость -

какие именно анализы?

30.06.2021 10:43
- гость -

30.06.2021 10:31
АБОРИГЕН
К чему эти вопросы? Есть же гугл. Врач она, педиатр и эндокринолог. Устраивает?

Не заболел? Власть не пинаешь. Или Сколково надо хвалить, как ни как любимое детище недимона.

30.06.2021 10:43
- гость -

30.06.2021 10:31
- гость -
Делайте анализы до и после прививки, и смотрите сами, как ухудшается состояние организма.
Делали. Ничего не изменилось. Вам рекомендую тоже сдать анализы до ковида и после (если выживете).

30.06.2021 11:00
Гость

18 мая в интервью прореспубликанской организации RAIR Foundation USA вирусолог Люк Монтанье назвал вакцинацию от коронавируса ошибкой, которая войдет в учебники. Он подтвердил слова корреспондента о том, что по данным ВОЗ, после начала вакцинации «кривая, показывающая новые инфекции, резко пошла вверх, вместе со смертями».

Монтанье отметил, что антитела, вырабатываемые вирусом, позволяют инфекции становиться сильнее.

«Это то, что мы называем антителозависимым усилением, что означает, что антитела благоприятствуют определенной инфекции. Антитело прикрепляется к вирусу, с этого момента у него есть рецепторы, антитела, они есть у нас в макрофаге и т. д. Он [рецептор] протыкает вирус, и не случайно, а из-за того, что они связаны с антителами.

Ясно, что новые варианты [вируса] создаются путем отбора, при помощи антител, в результате вакцинации», — сказал вирусолог, которого цитирует Сергей Кургинян в своей передаче.

Напомним, Люк Монтанье&#769; — французский вирусолог, кавалер ордена Почетного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, которую он разделил с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.

30.06.2021 11:02
- гость -

30.06.2021 10:43
- гость -
Поддерживаю. Никаких изменений.

30.06.2021 11:11
дима

"Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", — отметила специалист, объяснив это тем, что в жизни люди постоянно подвергаются воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета, но чаще всего даже не замечают этого." - ТАК эти агенты влияют на человека через естественные , так сказать, входы, например через рот и нос а там стоит естественная защита от этих агентов-слизистая носоглотки и т.д. А здесь, при вакцинировании, тебе фигарят прямо в кровь непонятную жижу! Так что , уважаемая Марина, не путайте тёплое с мягким!

30.06.2021 11:20
- гость -

30.06.2021 11:11
дима

Сообщите ваши фио, вирусолог?

30.06.2021 11:20
- гость -

Ещё бы "авторитетное" мнение дяди Васи - дворника опубликовали, типа, осложнения даже теоретически невозможны

30.06.2021 11:21
тоха

"димка не первый, стремно жениться на такой"

30.06.2021 11:23
Для Димы

Непонятная жижа у тебя в голове.

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