Горный Алтай вошел в пятерку регионов России с беднейшим населением

Около 20,9% населения Республики Алтай в 2020 году оказались за чертой бедности, имея ежемесячный доход не выше 10 тысяч рублей. Это один из пяти худших показателей по стране. Это следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Вместе с Горным Алтаем наибольшая доля населения зарабатывает до 10 тысяч рублей в месяц в Тыве (28,6%), Ингушетии (27,8%), Карачаево-Черкесии (22,3%) и Калмыкии (20,8%).

Рейтинг возглавили Чукотка (0,5%), Магаданская область (0,8%), Ненецкий автономный округ (1%), Москва (1,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,2%, или 6,5 тыс. человек).

В целом по России 13,3 млн человек получали среднемесячный доход не выше 10 тысяч рублей, что составляет 9,1% от населения.

Ранее Валентина Матвиенко жёстко раскритиковала власти Горного Алтая. Спикер Совета Федерации выразила недовольство ценами на ЖКХ и другие услуги, темпами ремонта дорог и газификации.