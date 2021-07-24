Подъём на малый ледник Актру запретили из-за опасности для туристов

Спасатели приняли решение о запрете на подъём на малый ледник Актру. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.
"В летний период ежегодно регистрируются происшествия с гибелью и травмированием туристов на этом леднике. В 2021 году спасатели уже четыре раза проводили поисково-спасательные работы в данной местности, в том числе эвакуацию тел погибших туристов", – сказано в сообщении.
В ПСО отметили, что сейчас проведение поисковых работ сильно осложняют погодные условия. Несмотря на то, что ледник имеет небольшую сложность, даже для опытных туристов постоянные сели и камнепады представляют опасность.
Комментарии
Подъем на малый ледник Актру запретили
Как жить теперь...
Энергию восходящих направить на сбор мусора. Безопасность и польза.
Энергию местных писателей направить на диван и телевизор. Безопасность без пользы.
Там только этим летом два знаменитых человека погибло — барнаульская художница и новосибирский учёный
24.07.2021 18:07
Виктор
Новосибирский ученый вообще не там. Упал с гребня Актру в сторону Курая.