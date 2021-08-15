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Новости

279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Скончались ещё 23 пациента с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся составляет 66 225 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 90, Бийск – 37, Бийский район – 13, Алейск – 11, Заринск – 10, Рубцовск, Змеиногорский район –  по 8 заболевших, Ребрихинский район – 6, Заринский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Также в регионе скончались 23 человека с коронавирусом, из которых 21 – от COVID-19. Всего умерло 4308 человек.

Выздоровели ещё 89 пациентов, общее число выздоровевших достигло 50 935 человек.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.08.2021 12:47
гость

Выздоровело в 2 раза меньше?

15.08.2021 13:33
- гость -

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас находятся на лечении 2851 пациента, из них 797 человек в тяжелом состоянии, а 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Улучшений не видно...

15.08.2021 14:10
гость

морально готовят всех к дистанту...

15.08.2021 15:53
- гость -

Прививки работают как задумано или как всем сообщается?

15.08.2021 16:05
- гость -

Прививки работают, не сомневайтесь!

15.08.2021 16:09
Гость

Третьяковский район полыхает, а у вас один случай &#129318;&#9792;

15.08.2021 16:12
- гость -

сейчас придет дельта после выборов

15.08.2021 17:10
- гость -

15.08.2021 16:12
- гость -

Дельта уже по всей России, больше 90 % новых случаев.

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