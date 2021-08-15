279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся составляет 66 225 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 90, Бийск – 37, Бийский район – 13, Алейск – 11, Заринск – 10, Рубцовск, Змеиногорский район – по 8 заболевших, Ребрихинский район – 6, Заринский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Также в регионе скончались 23 человека с коронавирусом, из которых 21 – от COVID-19. Всего умерло 4308 человек.

Выздоровели ещё 89 пациентов, общее число выздоровевших достигло 50 935 человек.