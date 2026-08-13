НОВОСТИЗдоровье

Материал для ускоренного заживления ран начнут производить в Алтайском крае

Ученые адаптируют разработку архангельских специалистов

13 августа 2026, 21:40, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Во время рабочего визита делегации Алтайского края в Архангельской области, которую возглавляет замминистра экономического развития региона Андрей Панченко, определили новый вектор межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Переговоры прошли в Северном государственном медицинском университете. Стороны обсудили перспективы создания в крае промышленного производства инновационного биоматериала. Он ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

«Технология его получения из шкуры северного оленя запатентована учеными архангельского вуза, а ее адаптацией для алтайского сырья займется барнаульская компания "Алтайбиоинновации"», — следует из публикации.

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Барнаул Алтайский край медицина
       

Комментарии 9

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Musik

21:43:59 13-08-2026

А шкуру серверного оленя брать откуда?

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Гость

23:42:40 13-08-2026

Musik (21:43:59 13-08-2026) А шкуру серверного оленя брать откуда? ... вы странный. у ненцев и пр. северян миллионные стада оленей, сдирают - оттуда и брать

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Гость

22:01:19 13-08-2026

Панты марала в области регенерации тканей занимают одно из ведущих мест. Естественно, мараловодческому хозяйству с этой идеей никуда не пробиться, фармацевты не пустят. Здесь нужна воля государства. панты не только заживляют раны, они могут вылечить гастрит или хотя бы ослабить его интенсивность не хуже, чем Ребамипид, да и по цене будет не дороже, а даже дешевле.

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Шинник

22:07:55 13-08-2026

смотрел как-то фильм про "быстрое заживление ран"

В итоге, пулю попавшую в тело не удалось извлечь ... слишком быстрое восстановление ...

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Гость

22:33:46 13-08-2026

Ну правильно, зачем нам разработки мёда по антибактериальной целлюлита, давайте шкуруами оленей лечиться

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Гость

07:11:08 14-08-2026

Как я понимаю, регулярные применения препаратов будут снижать собственный регенеративный потенциал. Сами пользуйтесь

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Гость

08:22:20 14-08-2026

Гость (07:11:08 14-08-2026) Как я понимаю, регулярные применения препаратов будут снижат... Ну да, всё само отрастёт без всяких препаратов. Я с тобой друг! Будем следить, чтобы не натерли нас этой гадостью!

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Гость

09:06:35 14-08-2026

Гость (08:22:20 14-08-2026) Ну да, всё само отрастёт без всяких препаратов. Я с тобой др... Стремящийся стать рабом таблеток?

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гость

14:06:00 15-08-2026

У знакомых , которые попали в аварию, девочке сделали операцию и на лбу остался некрасивый шрам, сказали, что со временем посветлеет, станет получше, но незаметным не будет никогда, слишком рваная рана была. Через пару лет в Германии залечили за полтора месяца, наклеили силиконовый пластырь с лекарством, не резали ничего. Почему у нас нет этого? Что такого сложного в них. У нас, например, сотни женщин остаются с безобразными шрамами после кесарева сечения.

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