Материал для ускоренного заживления ран начнут производить в Алтайском крае

Ученые адаптируют разработку архангельских специалистов

13 августа 2026, 21:40, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Во время рабочего визита делегации Алтайского края в Архангельской области, которую возглавляет замминистра экономического развития региона Андрей Панченко, определили новый вектор межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Переговоры прошли в Северном государственном медицинском университете. Стороны обсудили перспективы создания в крае промышленного производства инновационного биоматериала. Он ускоряет регенерацию поврежденных тканей.