Материал для ускоренного заживления ран начнут производить в Алтайском крае
Ученые адаптируют разработку архангельских специалистов
13 августа 2026, 21:40, ИА Амител
Во время рабочего визита делегации Алтайского края в Архангельской области, которую возглавляет замминистра экономического развития региона Андрей Панченко, определили новый вектор межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Переговоры прошли в Северном государственном медицинском университете. Стороны обсудили перспективы создания в крае промышленного производства инновационного биоматериала. Он ускоряет регенерацию поврежденных тканей.
«Технология его получения из шкуры северного оленя запатентована учеными архангельского вуза, а ее адаптацией для алтайского сырья займется барнаульская компания "Алтайбиоинновации"», — следует из публикации.
21:43:59 13-08-2026
А шкуру серверного оленя брать откуда?
23:42:40 13-08-2026
Musik (21:43:59 13-08-2026) А шкуру серверного оленя брать откуда? ... вы странный. у ненцев и пр. северян миллионные стада оленей, сдирают - оттуда и брать
22:01:19 13-08-2026
Панты марала в области регенерации тканей занимают одно из ведущих мест. Естественно, мараловодческому хозяйству с этой идеей никуда не пробиться, фармацевты не пустят. Здесь нужна воля государства. панты не только заживляют раны, они могут вылечить гастрит или хотя бы ослабить его интенсивность не хуже, чем Ребамипид, да и по цене будет не дороже, а даже дешевле.
22:07:55 13-08-2026
смотрел как-то фильм про "быстрое заживление ран"
В итоге, пулю попавшую в тело не удалось извлечь ... слишком быстрое восстановление ...
22:33:46 13-08-2026
Ну правильно, зачем нам разработки мёда по антибактериальной целлюлита, давайте шкуруами оленей лечиться
07:11:08 14-08-2026
Как я понимаю, регулярные применения препаратов будут снижать собственный регенеративный потенциал. Сами пользуйтесь
08:22:20 14-08-2026
Гость (07:11:08 14-08-2026) Как я понимаю, регулярные применения препаратов будут снижат... Ну да, всё само отрастёт без всяких препаратов. Я с тобой друг! Будем следить, чтобы не натерли нас этой гадостью!
09:06:35 14-08-2026
Гость (08:22:20 14-08-2026) Ну да, всё само отрастёт без всяких препаратов. Я с тобой др... Стремящийся стать рабом таблеток?
14:06:00 15-08-2026
У знакомых , которые попали в аварию, девочке сделали операцию и на лбу остался некрасивый шрам, сказали, что со временем посветлеет, станет получше, но незаметным не будет никогда, слишком рваная рана была. Через пару лет в Германии залечили за полтора месяца, наклеили силиконовый пластырь с лекарством, не резали ничего. Почему у нас нет этого? Что такого сложного в них. У нас, например, сотни женщин остаются с безобразными шрамами после кесарева сечения.