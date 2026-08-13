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В Россию привезли первую партию бензина из Индии

Власти ведут переговоры об импорте нефтепродуктов и с другими странами

13 августа 2026, 21:10, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале августа Россия впервые импортировала бензин из Индии, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg. Груз отгрузили с нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, совладельцем которого выступает "Роснефть". По информации Kpler, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

О том, что Москва начала закупать индийское топливо, еще в июле писал Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Собеседники агентства сообщали об отправке как минимум 60 тысяч тонн бензина двумя танкерами (объемом от 30 до 40 тысяч тонн каждый).

Согласно прогнозам одного из источников, общий объем ежемесячного импорта топлива в Россию может достичь 400 тысяч тонн. Поставки будут осуществляться из разных стран, включая соседнюю Белоруссию. В частности, по подсчетам Reuters, железнодорожные поставки белорусского бензина в первой половине июня выросли почти втрое по сравнению с маем и превысили 70 тысяч тонн.

На запросы того же издания представители Минэнерго России и Министерства нефти Индии комментариев не предоставили.

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 23

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Гость

21:21:20 13-08-2026

Без комментариев! (с)

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Гость

21:30:46 13-08-2026

Суверенитет нефтяной державы

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дими, дими, аджа, аджа.

21:33:50 13-08-2026

это новая веха.

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Гость

21:52:04 13-08-2026

СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бензин в Индии. Это прорыв или фиаско?

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dok_СФ

22:48:57 13-08-2026

Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Скорее всего - делать деньги..

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Гость

01:29:00 14-08-2026

Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Война вообще-то. Против России воюет Европа.

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Гость

08:29:10 14-08-2026

Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... И галактический флот центурианцев

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Гость

09:39:40 14-08-2026

Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... Я посмотрел международную нормативную документацию - никто против не воюет. Вам показалось.

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Гость

11:01:48 14-08-2026

Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... а Европа вообще в курсе, что она воюет? 5 год уже, а ее все нет и нет. Один Кеннеди за всю нату отдувается, так и тот американец

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Гость

11:12:18 14-08-2026

Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Брежнев сам не посредственно принимал участие в ВОВ и он понимал, что такое война. Он строил новые города, заводы и фабрики, два города в моей зачетке и их не бомбили.

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Гость

22:22:25 13-08-2026

А из-за бугра нам говорили, что мы страна-бензоколонка. И тут нам нагло врали вражины!

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Гость

10:34:52 14-08-2026

Гость (22:22:25 13-08-2026) А из-за бугра нам говорили, что мы страна-бензоколонка. И ту...
Надули!

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Денис

00:12:08 14-08-2026

Надо ещё нефть в Индии и Китае купить!

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Гость

10:35:56 14-08-2026

Денис (00:12:08 14-08-2026) Надо ещё нефть в Индии и Китае купить! ...
Нет, в Китае мы будем закупать природный газ

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Интэрэсно

08:27:28 14-08-2026

Всё правильно. Бенз на аутсорсе пусть делают. На зарубежные НПЗ если дрон прилетит, то это уже как нападение трактоваться будет.

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Гость

09:31:42 14-08-2026

даже не знаю...
скоро и ледоколы в индии покупать будут?

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Гость

09:47:35 14-08-2026

А это точно про такое можно писать?

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Гость

10:27:32 14-08-2026

А что кстати с бензином?Опять очереди заправки закрыты а сми молчит???Где наш мониторинг со штабом?

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Гость

10:40:39 14-08-2026

"Согласно прогнозам одного из источников, общий объем ежемесячного импорта топлива в Россию может достичь 400 тысяч тонн."------------"За морем телушка — полушка, да рубль перевоз" Россия в день потребляет40 тысяч тонн бензина в день!

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умник

11:25:20 14-08-2026

следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью и идет в индию потом обратно идет. Остатки нефти в трюмах оформляются как покупка индийской нефти. И теперь если этот танкер грохнут то судиться в гааге будет индия а это означает последствия. И танкер спокойно ходит туда сюда. И санкции на индию не действуют. Она же не покупает Российскую нефть а продает нефть Росии- в санкциях продажа не фигурирует. Финт ушами

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Гость

12:07:44 14-08-2026

умник (11:25:20 14-08-2026) следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью... дык вроде про бензин речь

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Гость

20:47:13 14-08-2026

умник (11:25:20 14-08-2026) следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью... Это финт больными мозгами

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Гость

18:17:05 14-08-2026

Многополярный мир,новый мировой порядок и вот это вот всё

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