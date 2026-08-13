В Россию привезли первую партию бензина из Индии

Власти ведут переговоры об импорте нефтепродуктов и с другими странами

13 августа 2026, 21:10, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале августа Россия впервые импортировала бензин из Индии, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg. Груз отгрузили с нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, совладельцем которого выступает "Роснефть". По информации Kpler, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

О том, что Москва начала закупать индийское топливо, еще в июле писал Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Собеседники агентства сообщали об отправке как минимум 60 тысяч тонн бензина двумя танкерами (объемом от 30 до 40 тысяч тонн каждый).

Согласно прогнозам одного из источников, общий объем ежемесячного импорта топлива в Россию может достичь 400 тысяч тонн. Поставки будут осуществляться из разных стран, включая соседнюю Белоруссию. В частности, по подсчетам Reuters, железнодорожные поставки белорусского бензина в первой половине июня выросли почти втрое по сравнению с маем и превысили 70 тысяч тонн.

На запросы того же издания представители Минэнерго России и Министерства нефти Индии комментариев не предоставили.