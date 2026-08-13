В Россию привезли первую партию бензина из Индии
Власти ведут переговоры об импорте нефтепродуктов и с другими странами
13 августа 2026, 21:10, ИА Амител
В начале августа Россия впервые импортировала бензин из Индии, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg. Груз отгрузили с нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, совладельцем которого выступает "Роснефть". По информации Kpler, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.
О том, что Москва начала закупать индийское топливо, еще в июле писал Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Собеседники агентства сообщали об отправке как минимум 60 тысяч тонн бензина двумя танкерами (объемом от 30 до 40 тысяч тонн каждый).
Согласно прогнозам одного из источников, общий объем ежемесячного импорта топлива в Россию может достичь 400 тысяч тонн. Поставки будут осуществляться из разных стран, включая соседнюю Белоруссию. В частности, по подсчетам Reuters, железнодорожные поставки белорусского бензина в первой половине июня выросли почти втрое по сравнению с маем и превысили 70 тысяч тонн.
На запросы того же издания представители Минэнерго России и Министерства нефти Индии комментариев не предоставили.
21:21:20 13-08-2026
Без комментариев! (с)
21:30:46 13-08-2026
Суверенитет нефтяной державы
21:33:50 13-08-2026
это новая веха.
21:52:04 13-08-2026
СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бензин в Индии. Это прорыв или фиаско?
22:48:57 13-08-2026
Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Скорее всего - делать деньги..
01:29:00 14-08-2026
Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Война вообще-то. Против России воюет Европа.
08:29:10 14-08-2026
Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... И галактический флот центурианцев
09:39:40 14-08-2026
Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... Я посмотрел международную нормативную документацию - никто против не воюет. Вам показалось.
11:01:48 14-08-2026
Гость (01:29:00 14-08-2026) Война вообще-то. Против России воюет Европа. ... а Европа вообще в курсе, что она воюет? 5 год уже, а ее все нет и нет. Один Кеннеди за всю нату отдувается, так и тот американец
11:12:18 14-08-2026
Гость (21:52:04 13-08-2026) СССР покупала пшеницу в Канаде и Америке. Россия покупает бе... Брежнев сам не посредственно принимал участие в ВОВ и он понимал, что такое война. Он строил новые города, заводы и фабрики, два города в моей зачетке и их не бомбили.
22:22:25 13-08-2026
А из-за бугра нам говорили, что мы страна-бензоколонка. И тут нам нагло врали вражины!
10:34:52 14-08-2026
Гость (22:22:25 13-08-2026) А из-за бугра нам говорили, что мы страна-бензоколонка. И ту...
Надули!
00:12:08 14-08-2026
Надо ещё нефть в Индии и Китае купить!
10:35:56 14-08-2026
Денис (00:12:08 14-08-2026) Надо ещё нефть в Индии и Китае купить! ...
Нет, в Китае мы будем закупать природный газ
08:27:28 14-08-2026
Всё правильно. Бенз на аутсорсе пусть делают. На зарубежные НПЗ если дрон прилетит, то это уже как нападение трактоваться будет.
09:31:42 14-08-2026
даже не знаю...
скоро и ледоколы в индии покупать будут?
09:47:35 14-08-2026
А это точно про такое можно писать?
10:27:32 14-08-2026
А что кстати с бензином?Опять очереди заправки закрыты а сми молчит???Где наш мониторинг со штабом?
10:40:39 14-08-2026
"Согласно прогнозам одного из источников, общий объем ежемесячного импорта топлива в Россию может достичь 400 тысяч тонн."------------"За морем телушка — полушка, да рубль перевоз" Россия в день потребляет40 тысяч тонн бензина в день!
11:25:20 14-08-2026
следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью и идет в индию потом обратно идет. Остатки нефти в трюмах оформляются как покупка индийской нефти. И теперь если этот танкер грохнут то судиться в гааге будет индия а это означает последствия. И танкер спокойно ходит туда сюда. И санкции на индию не действуют. Она же не покупает Российскую нефть а продает нефть Росии- в санкциях продажа не фигурирует. Финт ушами
12:07:44 14-08-2026
умник (11:25:20 14-08-2026) следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью... дык вроде про бензин речь
20:47:13 14-08-2026
умник (11:25:20 14-08-2026) следите за рукой. Танкер под флагом индии загружается нефтью... Это финт больными мозгами
18:17:05 14-08-2026
Многополярный мир,новый мировой порядок и вот это вот всё