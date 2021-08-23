В Роспотребнадзоре рассказали о готовности алтайских школ к новому учебному году

1081 образовательное учреждение откроет двери для учеников с 1 сентября в Алтайском крае. К учёбе приступят около 280 тысяч детей, из них впервые сядут за парты более 31 тысячи первоклассников, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

920 школ будут работать в одну смену, а ещё 161 – в две. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания учеников.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом учебные заведения продолжат работать в особом режиме, включающем в себя ряд санитарных требований: измерение температуры при входе, дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что 1 сентября для барнаульских школьников из-за коронавируса проведут линейки на свежем воздухе.