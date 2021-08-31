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Такой день. Задержание воров из "ювелирки" и открытие "Сказки"

, ИА "Амител"
Главное за 31 августа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Полиция задержала всех подозреваемых в краже золотых и серебряных украшений из ювелирного салона в ТЦ "Лето" в Барнауле.

В Барнауле 31 августа состоялась церемония открытия театра кукол "Сказка". Предшествовал мероприятию масштабный парад. В новое здание перевезли порядка 200 кукол, которые были задействованы в самых первых постановках и действующих спектаклях.

Жительница Рубцовска в свадебном платье выпала из окна многоэтажки на Рубцовском проспекте. Женщина вышла на подоконник окна третьего этажа и некоторое время переговаривалась с теми, кто собрался у дома. Она выкрикивала, что её хотят убить, а также, что не даст себя зарезать.

Межведомственное совещание по теме работы правоохранительных органов и субъектов профилактики по защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств под председательством прокурора Алтайского края Антона Германа состоялось в Барнауле. Несмотря на принимаемые меры, количество преступлений в отношении несовершеннолетних остаётся значительным – в регионе выросло число детей, пострадавших в результате ДТП. Кроме того, возросло число суицидальных попыток.

Алтайский край занял четвёртое место среди субъектов России по количеству самостоятельных банкротств. С сентября прошлого года по июнь нынешнего долги легально списали со 134 человек.

Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий среди россиян. Эксперты "Авито Недвижимость" проанализировали спрос, предложение и цены на посуточную аренду недвижимости летом 2021 года и выяснили, где туристы страны чаще всего арендовали жильё на ночь.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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