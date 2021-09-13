Судимого за избиение женщины беглеца нашли в детском лагере на Алтае

В Республике Алтай полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Мужчину нашли в детском оздоровительном лагере "Беловодье" в селе Усть-Кокса.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, ещё в мае в отношении 35-летнего жителя села Шипуново Алтайского края завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины. Кроме того, он попал под подозрение в незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег. Тогда сельчанина заключили под стражу, но он скрылся.

"Установлено, что во избежание уголовной ответственности за совершение преступлений около двух месяцев назад он прибыл с территории Алтайского края попутным автотранспортом в село Усть-Кокса, где трудоустроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов. Размещение и проживание данной строительной бригады было организовано на территории детского лагеря "Беловодье", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. В скором времени его отправят в Алтайский край.