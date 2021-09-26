32 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21 463 случая заболевания: 6678 – в городе Горно-Алтайске, 3148 – в Майминском районе, 3035 – в Кош-Агачском районе, 1528 – в Усть-Коксинском районе, 1393 – в Онгудайском районе, 1348 – в Усть-Канском районе, 1174 – в Шебалинском районе, 1075 – в Улаганском районе, 906 – в Турочакском районе, 597 – в Чемальском районе, 581 – в Чойском районе. Всего в регионе зарегистрировано 394 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 347 – от COVID-19, 47 – от иных причин.

За сутки выздоровели 19 пациентов. По данным на 26 сентября, за весь период в регионе вылечились 20 367 человек.

Всего проведено 281 476 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 313 проб.