Необычное жёлто-зелёное свечение сняли в небе за Барнаулом

Барнаульский архитектор Александр Деринг снял необычное зелёное свечение за рекой Обь в Барнауле. Кадрами этого явления он поделился в своём Instagram.

"Загадочное свечение на Оби", – подписал барнаулец фото в сторис.

Что могло послужить источником этого феномена, пока неизвестно.

Ранее фотограф из Барнаула выложил в Instagram таймлапс прохождения спутника Ио по диску Юпитера. По словам автора, кадры пятой планеты от Солнца он сделал со своей лоджии, не имея при этом полноценного телескопа и прочего спецоборудования.