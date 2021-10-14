Необычное жёлто-зелёное свечение сняли в небе за Барнаулом

Барнаульский архитектор Александр Деринг снял необычное зелёное свечение за рекой Обь в Барнауле. Кадрами этого явления он поделился в своём Instagram.
"Загадочное свечение на Оби", – подписал барнаулец фото в сторис.
Что могло послужить источником этого феномена, пока неизвестно.
Ранее фотограф из Барнаула выложил в Instagram таймлапс прохождения спутника Ио по диску Юпитера. По словам автора, кадры пятой планеты от Солнца он сделал со своей лоджии, не имея при этом полноценного телескопа и прочего спецоборудования.
Комментарии
Тепличный комплекс, теплицы освещает
Я уж надеялся инопланетяне и всё это дерьмо закончится...
Ни фига, следим за инфляцией и короновирусом дальше
Какие теплицы на том берегу Оби? Что-то нехило горело. От затона далеко, скорее всего в районе Фирсово, но там нет ничего.
14.10.2021 09:52
- гость -
Не разрушай теории всепропальщиков!
сдались мы инопланетянам тыщу раз
Жители СНТ "Энергетик", расположенного на развязке Правобережного тракта и поворота на Бобровку, данным феноменом любуются как минимум, месяц. Свечение происходит в направлении Власихинской промплощадки, а значит, ТЭЦ-3, и, значит, тепличного комплекса.
14.10.2021 10:31
Митенька ржевский
Где власихинская промплощадка и где свечение. Совсем в другой стороне и далеко за городом.
Понимаете... Свет... Свет отразился от Венеры и попал на пузырь газа метан. Так всё и получилось.
14.10.2021 10:57
- гость -, а вы уверены, что фото сделано с левого берега? Если да, то примерно откуда? Что б мост был в относительной близости, да ещё ни один дом в кадр не попал, плюс коса и лес
Высокая влажность-туман и фонари на парковке леруа/кп гаи/автосалоны вот и вся загадочность
Место может быть стоянкой возле ЛеруаМерлена. Там яркое освещение достаточно и если асфальт мокрый, вполне может отражать свет вверх. А вторая фотка в его инстаграме это Новоалтайск светится.
14.10.2021 11:22
- гость -
а вы уверены, что фото сделано с левого берега?
Уверен. На правом берегу такого нет.
14.10.2021 11:55
- гость -, ну, так откуда снято тогда?
Откройте вебкамеру К24, которая на речном вокзале и будет вам откровение )) Там даже примерное место где снято видно, когда камера мост показывает ))
14.10.2021 11:59
- гость -
которая на речном вокзале
Это и есть левый берег.
14.10.2021 12:15
- гость -, о чудо, камера может снимать и правый берег )))
14.10.2021 12:16
- гость -
Ну вы же сами спросили про левый берег. Никто вас за язык не тянул.
Власихинская площадка совсем не на правом берегу.
14.10.2021 12:20
- гость -, вот я и спрашиваю, где на левом берегу такое место есть, что бы сделать такой кадр? А вот на правом берегу такое находится легко.
14.10.2021 12:27
- гость -
А вот на правом берегу такое находится легко.
И как вы с правого берега сможете снять Новый мост без набережной? Поясните.
14.10.2021 12:37
- гость -, фотографировать со стороны пляжа и затона, не??? )))
14.10.2021 12:42
- гость -
И что, гора с набережной от этого исчезнут? Таблетки когда пили последний раз?