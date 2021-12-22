Такой день. Пожар в барнаульском трамвае и миллион вакцинированных

Пожар произошёл барнаульском трамвае утром 22 декабря. Вагон остановился на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

Число вакцинированных от ковида в Алтайском крае превысило 1 млн человек. При этом 54,5 тысячи жителей привились повторно.

По итогам 2021 года в Барнауле сдадут 650-700 тыс. кв. метров жилья – это рекордная цифра за всю историю городского строительства. Такой объём превышает даже советские показатели, когда велась массовая поточная застройка.

Алтайский край занял 76-е место среди 85 российских регионов по доступности бензина для населения. Жители региона на чистую среднюю зарплату за месяц могут позволить себе 625 литров бензина АИ-92.

В общественном транспорте Новоалтайска проезд подорожает с 25 до 27 рублей. Новый тариф начнёт действовать с 1 января.

В середине декабря средняя стоимость килограмма сливочного масла в Алтайском крае достигла 602 рублей. Кроме того, майонез в Алтайском крае и Республике Алтай оказался самым дорогим по сравнению с другими регионами Сибири.

Новые линии освещения построили в пригороде Барнаула – в селе Лебяжье и посёлке Черницк. В общей сложности рабочие установили почти 150 светильников, работы обошлись в 5 млн рублей.

В селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода. Объём капитальных вложений в объект составил 2 млрд рублей.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов до конца года может стать "социальным" вице-премьером регионального правительства. При этом на его место, по данным СМИ, может прийти Ирина Молчанова.