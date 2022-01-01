Такой день. Пожары с погибшими и барнаульский насильник

Барнаул встретил первый день 2022 года безлюдными улицами: фотограф amic.ru Екатерина Смолихина прошла утром по центру города, который "вымер". Практически не было прохожих и автомобилей: пожалуй, это можно увидеть лишь 1 января.

Новогодняя ночь обернулась трагедией в селе Соусканиха Красногорского района. Там сгорел дом, пожарные обнаружили тела трёх человек. Уже днём 1 января ЧП произошло в барнаульском поселке Борзовая заимка. Там загорелся дом площадью 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека.

Утром 1 января мужчина напал на девушку на пустыре между ТРЦ "Европа" и зданием МЧС. Как сообщают соцсети, он надругался над ней, принудив к оральному сексу. Официальной информации от правоохранительных органов по этому инциденту пока не поступило.

23 человека умерли в Алтайском крае за сутки от COVID-19. На лечении в госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1763 человека. Количество тяжелобольных составляет 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ –185.

Пункты приёма новогодних ёлок заработают в Барнауле уже с 2 января. Стационарные точки приёма ёлок появятся у гипермаркетов "Леруа Мерлен": Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона "Стройдвор") и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона "Сад"). А 22 января будет организована общегородская акция, и сдать новогоднее дерево можно будет ещё на четырех площадках.