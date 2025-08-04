Алтай оказался в конце рейтинга регионов по качеству автомобильных дорог

Отметим, что в крае самая большая протяженность автодорог в России

Алтайский край занял 79-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай – 75-е, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Алтайский край возглавляет рейтинг регионов России по протяженности автомобильных дорог с показателем 54,3 тыс. километров. Большая часть из них находится в нормативном состоянии. В региональном Минтрансе ежегодно приводят в порядок 700–800 километров дорог. Далее в списке самых "дорожных" регионов расположились Башкирия с общей длиной 48,6 тыс. км и Московская область (43,5 тыс.). Четвертое место занял Краснодарский край (42,5 тыс.), пятое – Самарская область (41,5 тыс.).

«В Алтайском крае доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года, – 37,9%», – говорится в исследовании.

В крае плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 193,4 км на 1000 кв. км территории.

В Республике Алтай 39,7% автодорог отвечают нормативным требованиям.

Лидирует в рейтинге Москва, где 100% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. В аутсайдерах Волгоградская (28,9%), Кировская (27,9%) и Архангельская (16,9%) области.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге по качеству дорог Алтайский край оказался на 80-м месте из 85.