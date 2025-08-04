НОВОСТИТранспорт

Алтай оказался в конце рейтинга регионов по качеству автомобильных дорог

Отметим, что в крае самая большая протяженность автодорог в России

04 августа 2025, 11:41, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 79-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай – 75-е, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Алтайский край возглавляет рейтинг регионов России по протяженности автомобильных дорог с показателем 54,3 тыс. километров. Большая часть из них находится в нормативном состоянии. В региональном Минтрансе ежегодно приводят в порядок 700–800 километров дорог. Далее в списке самых "дорожных" регионов расположились Башкирия с общей длиной 48,6 тыс. км и Московская область (43,5 тыс.). Четвертое место занял Краснодарский край (42,5 тыс.), пятое – Самарская область (41,5 тыс.).

«В Алтайском крае доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года, – 37,9%», – говорится в исследовании.

В крае плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 193,4 км на 1000 кв. км территории.

В Республике Алтай 39,7% автодорог отвечают нормативным требованиям.

Лидирует в рейтинге Москва, где 100% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. В аутсайдерах Волгоградская (28,9%), Кировская (27,9%) и Архангельская (16,9%) области.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге по качеству дорог Алтайский край оказался на 80-м месте из 85.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

11:45:34 04-08-2025

Ну наконец то! Вот он прорыв!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:28 04-08-2025

В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского края поместятся несколько Франций или Англий. Только я уже тогда, в 5-м классе не понимал в чём суть этой гордыни. А дурачкам до сих пор невдомёк.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:29 04-08-2025

Гость (11:49:28 04-08-2025) В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского ... Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:27 04-08-2025

Гость (12:05:29 04-08-2025) Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов... Великобритания нет, но Англия точно меньше по площади.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:20 04-08-2025

Гость (12:05:29 04-08-2025) Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов...
Согласен!
Согласен!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:59 04-08-2025

Гость (11:49:28 04-08-2025) В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского ... В школе ты учился уж точно плохо. Про дурачков из твоих уст позабавило

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
недоумённый

12:09:32 04-08-2025

очень сомнительный рейтинг: Новосибирская область находится на 39 месте, то есть, получается что у них дороги как минимум в два раза лучше наших. Но это полный бред. Скорее всего весь Чуйский тракт причислили к НСО

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
недоумённый

12:14:13 04-08-2025

а ненецкий АО и чукотский АО с их зимниками занимают 18 и 19 места соответственно по качеству дорог в стране

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:34:31 04-08-2025

А хде денюжки выделенные на ремонт и содержание этих дорог?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:41 04-08-2025

когда федеральные трассы привели в порядок, а районные и межпоселковые не очень

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:30 04-08-2025

Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 соседние области. Не может тот же НСК быть выше последнего места.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:02:08 04-08-2025

Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... Какой ты быстрый человек,поди кучу штрафов собрал пока летел

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:51 04-08-2025

Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... да и в Омске дороги намного хуже алтайских, что в самом городе, что в области

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:17 04-08-2025

Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... одна беда, дороги общего пользования это не только федеральные трассы. Отъедете в сторону с федералки и откроется новый дивный мир. Но, справедливости ради, и эти дороги начали потихоньку делать.

  1 Нравится
Ответить
