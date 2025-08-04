Алтай оказался в конце рейтинга регионов по качеству автомобильных дорог
Отметим, что в крае самая большая протяженность автодорог в России
Алтайский край занял 79-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай – 75-е, сообщает РИА Новости.
Отметим, что Алтайский край возглавляет рейтинг регионов России по протяженности автомобильных дорог с показателем 54,3 тыс. километров. Большая часть из них находится в нормативном состоянии. В региональном Минтрансе ежегодно приводят в порядок 700–800 километров дорог. Далее в списке самых "дорожных" регионов расположились Башкирия с общей длиной 48,6 тыс. км и Московская область (43,5 тыс.). Четвертое место занял Краснодарский край (42,5 тыс.), пятое – Самарская область (41,5 тыс.).
«В Алтайском крае доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года, – 37,9%», – говорится в исследовании.
В крае плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 193,4 км на 1000 кв. км территории.
В Республике Алтай 39,7% автодорог отвечают нормативным требованиям.
Лидирует в рейтинге Москва, где 100% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. В аутсайдерах Волгоградская (28,9%), Кировская (27,9%) и Архангельская (16,9%) области.
Напомним, в прошлогоднем рейтинге по качеству дорог Алтайский край оказался на 80-м месте из 85.
11:45:34 04-08-2025
Ну наконец то! Вот он прорыв!
11:49:28 04-08-2025
В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского края поместятся несколько Франций или Англий. Только я уже тогда, в 5-м классе не понимал в чём суть этой гордыни. А дурачкам до сих пор невдомёк.
12:05:29 04-08-2025
Гость (11:49:28 04-08-2025) В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского ... Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов
13:12:27 04-08-2025
Гость (12:05:29 04-08-2025) Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов... Великобритания нет, но Англия точно меньше по площади.
13:25:20 04-08-2025
Гость (12:05:29 04-08-2025) Не англий и франций точно. Может Люксембургов или ватиканов...
Согласен!
14:34:59 04-08-2025
Гость (11:49:28 04-08-2025) В школе нам внушали гордиться, что на территории Алтайского ... В школе ты учился уж точно плохо. Про дурачков из твоих уст позабавило
12:09:32 04-08-2025
очень сомнительный рейтинг: Новосибирская область находится на 39 месте, то есть, получается что у них дороги как минимум в два раза лучше наших. Но это полный бред. Скорее всего весь Чуйский тракт причислили к НСО
12:14:13 04-08-2025
а ненецкий АО и чукотский АО с их зимниками занимают 18 и 19 места соответственно по качеству дорог в стране
12:34:31 04-08-2025
А хде денюжки выделенные на ремонт и содержание этих дорог?
13:24:41 04-08-2025
когда федеральные трассы привели в порядок, а районные и межпоселковые не очень
13:29:30 04-08-2025
Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 соседние области. Не может тот же НСК быть выше последнего места.
15:02:08 04-08-2025
Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... Какой ты быстрый человек,поди кучу штрафов собрал пока летел
15:21:51 04-08-2025
Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... да и в Омске дороги намного хуже алтайских, что в самом городе, что в области
17:08:17 04-08-2025
Гость (13:29:30 04-08-2025) Ну это вранье какое то а не рейтинг. Вчера проезжал через 4 ... одна беда, дороги общего пользования это не только федеральные трассы. Отъедете в сторону с федералки и откроется новый дивный мир. Но, справедливости ради, и эти дороги начали потихоньку делать.